Ionuț Lupescu, la un pas de revenirea la Dinamo! Anunțul făcut de șefii din „Groapă”

Oficialii „câinilor” negociază în momentul de fața cu Ionuț Lupescu (54 de ani) și speră că vor reuși să convingă legenda Dinamovistă să revină în „Ștefan cel Mare”.

„Este o discuție principială pe care a avut-o domnul Voicu cu domnul Lupescu. Vedem cum putem construi în zona asta. Ce vă pot spune este că a fost o discuție de o oră. Se abordează zone de viziune. Nu vă pot da detalii”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit Digisport.

Ionuț Lupescu, nemulțumit de situația de la Dinamo

„Dinamo și-a pierdut identitatea”, este de părere „Kaizerul”, care i-a sfătuit pe oficialii clublui roș-alb să-și concentreze eforturile pentru a construi o academie foarte puternică.

„Eu i-am spus-o și actualului acționar, și celui care a fost înainte, când m-au întrebat ce cred că ar trebui făcut la Dinamo. Le-am zis să facă un business, iar cea mai importantă e vânzarea de jucători. Asta a fost forța acestui club, pentru că îmi aduc aminte, la meciul cu Petrolul, erau invitați Mircea Lucescu, Augustin Marin, eu și cine a mai fost. Fiecare am fost copii de mingi la unii mai în vârstă, după care am crescut și am jucat cu ei în echipă și așa mai departe. După, la mine au fost Florentin Petre, Hîldan. Ei erau puști toți. Așa s-a dus această moștenire zeci de ani. Până într-un punct, în ultimii zece ani să zic, s-a oprit. Dinamo și-a pierdut identitatea, copiii joacă în diferite cartiere și nu în Ștefan cel Mare. Cred că ăsta e lucrul cel mai important, în afara stadionului pe care trebuie să îl facă ministerul și CNI. Să mai creeze în Ștefan cel Mare condiții pentru academie.

Dacă în septembrie dai un anunț și faci o selecție, sunt convins că îți vin cel puțin 300-400 de copii. Ai acolo falicități de transport… Eu cred că asta trebuie neapărat să facă Dinamo. E un proces destul de lung, nu știu cum e acum academia Dinamo. Am înțeles că mai cer și bani de la părinți, ceea ce nu e normal. Normal, tu ca academie trebuie să ai bani. Și pe unii, care sunt cei mai buni, să ii remunerezi de la o anumită vârstă”, spunea Lupescu la începutul lunii septembrie, la Prosport.