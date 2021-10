Leo Grozavu, despre îndepărtarea sa de la Sepsi OSK: „A fost doar un pretext!” Versiunea antrenorului 

După ce în sezonul 2020-2021 a calificat-o pe Sepsi OSK în playoff-ul Ligii 1, Laszlo Dioszegi a avut obiective mărețe în noul an competițional. Doar că gruparea din Sfântu Gheorghe nu a mai avut aceleași rezultate, iar Leo Grozavu a fost sacrificat de patronul clubului. Pentru a redresa forma echipei, Laslo Dioszegi l-a numit pe banca tehnică pe Cristiano Bergodi.

Leo Grozavu susține că oficialii clubului din Sfântu Gheorghe urmăreau îndepărtarea sa de la echipă cu ceva timp înainte. Antrenorul susține că informația lansată în spațiul public, cum că ar fi avut o relație proastă cu jucătorii, trimițându-i la echipa a doua, a fost doar un pretex pentru conducătorii lui Sepsi OSK.

Grozavu: „Din vară știam că trebuia să plec, dar nu m-a lăsat sufletul”

„Când Iordănescu, Petrescu, Reghecampf decid să trimită jucători la echipa a doua, îi trimit pur și simplu. Am simțit niște jucători că nu sunt capacitați la momentul respectiv și i-am trimis la echipa a doua. Și s-a spus că nu avem lot și mai și dăm afară jucători. Păi, jucătorii ăia nu au fost dați afară din țară. Am vrut doar să-i trimit puțin la reciclare, să simtă că trebuie să dea mult mai mult pentru echipă când se întorc la prima echipă. Atât. De-a lungul timpului, am demonstrat că nu am orgolii personale vizavi de nimeni. Dacă faci asta, îți tai craca singur de sub picioare.

A fost doar un pretext. Eu nu încerc să găsesc tot felul de subterfugii, de alibiuri, eu îmi văd de treaba mea. După ce am plecat de la echipă, am aflat că se încerca de vreo lună să fiu schimbat. Oamenii care au decis asta nu și-au dat seama că echipa va pierde, nu eu. Se aștepta momentul să pierd un meci, dar văzând că nu se mai întâmplă asta cred că așa a apărut pretexul ăsta. Din vară știam că trebuie să plec, dar nu m-a lăsat sufletul. Am avut o frână care nu m-a lăsat”, a declarat Leo Grozavu pentru gsp.

De asemenea, fostul antrenor al covăsnenilor a vorbit și despre planurile sale de viitor. Cu toate că s-a bătut cu Sepsi OSK pentru un loc în grupele Conference League, acesta nu exclude să preia un club din eșalonul secund.

„S-ar putea să ajung și la o echipă care să se bată la salvarea de la retrogradare, dar trebuie să cred eu în respectivul proiect. Bine, dacă voi sta pe bară un an, s-ar putea să mă motiveze și să preiau o echipă de liga a doua care să se bată la promovare”, a precizat tehnicianul.

De-a lungul carierei, Leo Grozavu le-a mai pregătit pe Armătura Zalău, U Cluj, FC Botoșani, Minaur Baia Mare, Luceafărul Oradea, Gaz Metan Mediaș, ACS Poli și Petrolul Ploiești.