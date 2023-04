Lăcătuș a spus tot ce avea pe suflet despre episodul care i-a lăsat un gust amar

Marius Lăcătuș va împlini 59 de ani pe 5 aprilie. După o carieră impresionantă în fotbal - 10 titluri cu Steaua, Cupa Campionilor Europeni, Supercupa Europei în palmare, "Fiara" are și un mare regret.

A jucat de 84 de ori și a marcat 13 goluri pentru națională, a fost om de bază în anii '80 - '90 pentru prima reprezentativă, însă nu a participat la Mondialul din 1994, deși avea evoluții excelente în Ghencea după ce se întorsese în România după un sezon la Fiorentina și doi ani petrecuți în Primera Division, la Real Oviedo.

Lăcătuș a jucat șapte partide în preliminariile pentru CM 1994, campanie începută cu Cornel Dinu pe bancă, însă Anghel Iordănescu a considerat că extrema Stelei nu era potrivit și pentru a merge la turneul final din America.

Lăcătuș: "Aș minți dacă aș zice că nu a fost o dezamăgire"

Lăcătuș a vorbit recent cu cărțile pe față despre acel episod, când Iordănescu a surprins lăsându-l în afara lotului, decizie contestată de mulți oameni din fotbalul românesc.

"Aș minți dacă as zice că nu a fost o dezamăgire. Am suferit foarte mult atunci. Jucasem în preliminarii șapte meciuri ca titular din zece și cred că mi-am adus o contribuție destul de mare în ceea ce privește calificarea. Sigur, m-a deranjat.

Țin minte că plecasem în vacanță în Turcia, începuse Campionatul Mondial, și soția mi-a zis 'Haide să facem bagajele și să mergem la București'. Am întrebat-o ce i-a venit și a spus să mergem la București și să luam viza de America. Mă văzuse că nu eram ok.

Știam că viza se obține greu, dar am luat-o destul de repede până la urmă. Nu am fost la niciun meci al naționalei. Am vrut să merg pe stadion, dar când m-am dat jos din mașină era o căldură... Mureai de cald, practic. Am fost însă în vizită la hotel, alături de jucători. Faptul că nu m-a luat în 1994, cred că a fost o remușcare din partea lui 'Nea Puiu și de aceea am crezut că m-a luat în 1996", a declarat Marius Lăcătuș, în podcastul Fîță cu Adiță.

Marius Lăcătuș e în prezent analist sportiv la televiziunea Digi Sport.

Lăcătuș a făcut parte din lotul României la CM 1990 și CM 1998, dar și la Campionatul European din 1996.

Cu Steaua a mai jucat finala Cupei Intercontinentale din 1986, scor 0-1 la Tokyo în meciul cu River Plate (gol Alzamendi) și finala CCE 1989, scor 0-4 cu AC Milan.