Sorana Cîrstea (32 de ani) va urca 33 de locuri în clasamentul WTA, începând de luni, 3 aprilie, urmând să ocupe a 41-a poziție în ierarhia mondială.

La sosirea în țară, sportiva din Târgoviște a vorbit despre munca grea pe care a depus-o pentru a-și fructifica potențialul său tenisistic, pe care îl consideră „uriaș.”

Sorana Cîrstea: „Simțeam că potențialul meu este mult mai sus de clasamente sau rezultatele pe care le-am avut în ultimii ani.”

În acest an, Cîrstea a jucat sfert de finală în turneul WTA 1000 de la Indian Wells, confirmat de o semifinală atinsă în competiția de același calibru, de la Miami.

„Am spus-o de la începutul anului, am muncit extrem de mult ca să fiu aici şi mă bucur că în sfârşit rezultatele sunt pe măsura muncii. Normal, a fost o lună foarte frumoasă şi plină de un tenis de calitate. Am un gust amar legat de semifinală, pentru că simţeam că pot mai mult. Însă asta este, învăţ din greşeli, şi sper ca de acum înainte să pot să menţin acest nivel de tenis.

Eu îmi ştiu potenţialul, îmi ştiu nivelul de joc, ştiu ce pot să fac şi din cauza aceasta am şi tras extrem de mult, am încercat să îmi iau un antrenor nou, o echipă de calitate, pentru că simţeam că potenţialul meu este mult mai sus de clasamente sau de rezultatele pe care le-am avut în ultimii ani. Mă bucur că am reuşit să arăt acest lucru la două turnee consecutive, la două turnee foarte mari. Sper să continui pe linia asta!”, a declarat Sorana Cîrstea.

„Cred că am avut mereu un potențial uriaș, poate lucrurile erau puțin dezordonate uneori, dar el a aranjat acest puzzle ca să pot să ajung la potențialul pe care mi-l doresc. Simt că există o chimie specială, nu vreau să iau nimic, pentru că mereu am vorbit extrem de frumos de antrenorii mei pe care i-am avut înainte, am avut antrenori de nota 10, le sunt recunoscătoare. Cu Thomas însă am făcut un click, a venit cu această experiență, cu o mentalitate puțin mai relaxată, dar în același timp mult mai matură, să spunem că ne completăm foarte bine,” a adăugat Cîrstea.