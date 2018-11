ULTIMA ORA | Alerta la PSG dupa ce Neymar si Mbappe au iesit accidentati de pe teren! Anuntul facut de Deschamps

PSG joaca un meci vital peste o saptamana in UEFA Champions League contra lui Liverpool.

Campioana Frantei, Paris Saint-Germain, are mari emotii inaintea meciului cu Liverpool de peste o saptamana. PSG trebuie sa invinga pentru a ramane in cursa pentru calificarea in optimi, o infrangere fiind sinonima cu eliminarea daca si Napoli o invinge pe Steaua Rosie Belgrad!

Iar Thomas Tuchel a primit 2 lovituri in aceeasi seara - vedetele lui PSG, Neymar si Mbappe, au iesit de pe teren cu accidentari! Francezul s-a lovit la umar in partida cu Uruguay. Didier Deschamps a anuntat dupa meci ca Mbappe a scapat de o accidentare serioasa.

"A avut dureri la umar dupa acea cadere si trebuie sa faca niste teste miercuri dimineata. Insa nu exista ingrijorare mare. A avut loc un soc, durere, dar nu cred ca a avut loc vreo leziune sau ruptura" a spus Deschamps.

Neymar a iesit rapid de pe teren la partida Braziliei cu Camerun, fiind inlocuit dupa 7 minute dupa ce a acuzat dureri la inghinali. Doctorul nationalei Braziliei, Rodrigo Lasmar, i-a linistit pe fani: "A iesit de pe teren plangandu-se de dureri. A simtit un disconfort, va avea nevoie de putin timp pentru a fi evaluata accidentarea, dar in principiu nu este o accidentare serioasa".