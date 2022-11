Nana Falemi a fost stâlpul din defensiva Stelei București din perioada 1999 - 2005. În 2009 s-a retras din fotbal, dar și-a păstrat forma. Camerunezul are în prezent 48 de ani și pare că nu a îmbătrânit niciodată.

Întrebat cum se menține în formă, Falemi a oferit un răspuns sincer și a evidențiat faptul că încă se antrenează, chiar dacă nu mai practică fotbal profesionist. Totodată, fostul stelist a precizat că face asta și în timpul vacanțelor.

Falemi: „Am păstrat acest stil cu antrenamente zilnice”

„Antrenamentul face parte din modul meu de a trăi. Mă antrenez tot timpul, așa mă mențin în formă. Consider că e de datoria mea să am grijă de mine. Dacă nu o fac eu, nu se întâmplă miracole. Pentru mine, antrenamentul e un mod de viață.

Mi-am format stilul ăsta de mic, de când am început fotbalul și de când am terminat ultimul contract, am păstrat acest stil cu antrenamente zilnice. Nu contează că merg în vacanță, eu tot mă antrenez”, au fost cuvintele lui Nana Falemi.

Cariera lui Nana Falemi

Nana Falemi și-a început cariera fotbalistică la Petrolul Ploiești, în vara anului 1999 a semnat cu Steaua București, unde s-a făcut remarcat, în iarna anului 2005 a părăsit trupa „roș-albastră” pentru Ergotelis.

Grecii nu l-au păstrat decât pentru jumătate de sezon, în vară revenind în Liga 1 la FC Vaslui. Volyn Lutsk l-a cumpărat în 2006, pentru 10.000 euro, moment în care cota sa pe piață, conform Transfermarkt, era de 500.000 euro.

Falemi a ajuns la JS Sainty în iulie 2006, iar în ianuarie 2007 a rămas fără echipă. A revenit în România un an mai târziu la Astra II, iar în sezonul 2008/09 a evoluat pentru Gaz Metan. După ce a rămas fără contract, s-a retras definitiv din fotbal.