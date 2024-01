Dorinel Munteanu și-a pus elevii să alerge în pantă sau prin oraș, în văzul trecătorilor. Cantonamentul pregătit de Dorinel Munteanu a iscat atât păreri pozitive, cât și negative.

Dorinel Munteanu a explicat de ce a ales să-și ducă elevii în cantonament la Vatra Dornei

Chiar și așa, Dorinel Munteanu a explicat în cele din urmă motivul principal pentru care și-a dus elevii la Vatra Dornei: lipsa banilor

Antrenorul a precizat faptul că Oțelul Galați nu și-a permis să scoată 60 de mii de euro din buzunar pentru un cantonament în Antalya și a ales, în consecință, să-și antreneze elevii la munte, în România.

”Nu am vrut să renunț la perioada de pregătire a echipei, dar am preferat să stăm în țară. E vreme super pentru ceea ce mi-am propus eu să fac acum. Am văzut tot felul de comentarii după ce noi am alergat prin parc. Nu mă interesează ce spune lumea, eu îmi fac doar treaba.

Este un parc acolo la noi unde am mai fost. Metodele mele pot fi contestate, dar eu știu ce fac. Băieții au încălțăminte adecvată pentru un teren contondent. Sunt păreri pro și contra, dar această perioadă este benefică.

Nu am plecat în Turcia pentru că nu-mi permite bugetul. Am fost și eu pe lista de Turcia, dar nu am de unde să dau 60.000 -65.000 de euro pentru nouă zile în Turcia. Am preferat Gura Humorului.

Pop nu are nicio ofertă, și-a prelungit contractul cu noi, La fel, Cisotti, este un jucător indispensabil pentru echipa noastră. Poate din vară, dar acum rămânem așa.

Mai sunt 9 etape, luptăm pentru play-off. Vrem să aducem cât mai multe puncte, este un campionat echilibrat, nu voi ceda niciodată, nici eu, nici echipa deși sunt doar patru puncte”, a spus Dorinel Munteanu, potrivit DigiSport.

Lotul celor de la Oțelul Galați pentru cantonamentul de iarnă

Portari: Cosmin Dur-Bozoancă, Relu Stoian, Gabriel Ursu

Fundași: Mihai Adăscăliței, Jonathan Cisse, Ștefan Farcaș (revenit după împrumutul la Unirea Braniștea), Costin Ghiocel, Dragan Lovric, Iustin Neacșu, Andrei Rus, Joao Serrao, Miguel Silva, Francois Yabre, Milen Zhelev

Mijlocași: Ștefan Bodișteanu, Denis Bordun, Juri Cisotti, Vasile Jardan, Frederic Maciel, Răzvan Tănasă, Samuel Teles, Diego Zivulic

Atacanți: George Cîrjan, Kehinde Fatai, Alexandru Pop

Din lotul Oțelului nu face parte experimentatul mijlocaș Ionuț Neagu (34 de ani), care este accidentat.

"Ne cunoaștem foarte bine punctele forte și pe cele slabe și încercăm din răsputeri să întărim echipa pentru meciurile care urmează de la finalul acestei luni încolo. Îmi doresc din partea tuturor să tragă tare la munte, am mare încredere în ei, inclusiv în cei noi care ni se vor alătura", a spus Dorinel Munteanu.