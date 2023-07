Gică Popescu șterge pe jos cu Daniel Stanciu. Care e motivul

Actual președinte la Farul, Gică Popescu a avut o replică dură pentru Daniel Stanciu, oficial al formației FC Argeș, actual analist la televiziunea Digi Sport.

Fost jurnalist la Evenimentul Zilei și impresar la firma lui Ioan Becali, Stanciu a reacționat după ce Farul a fost eliminată de Sheriff, în contextul în care Popescu avusese un discurs dur după Elveția - România 2-2. Popescu, fost căpitan al naționalei și al Barcelonei, fotbalist cu trei ediții ale CM în CV (Italia 1990, SUA 1994 și Franța 1998), criticase în termeni duri jocul reprezentativei lui Edward Iordănescu.

"Ce calitate are Daniel Stanciu?"

Deși Valentin Mihăilă a reușit dubla din finalul meciului de la Lucerna prin care tricolorii au scos un punct care îi mențin pe locul 2 în Grupa I din preliminariile EURO 2024, "Baciul" evidențiase jocul jalnic al naționalei din prima repriză.

Enervat de discursul lui Stanciu care îi amintise de acel discurs-manifest, Popescu a reacționat la Digi Sport.

„Ce calitate are Daniel Stanciu? Nu e în măsură să îmi ceară explicații de ce s-a întâmplat la Farul. Dacă nici noi nu mai putem să ne dăm cu părerea...





Am spus tot ce s-a întâmplat ieri, așa cum am făcut și după meciul naționalei. Aunci mi-am cerut scuze a doua zi pentru exprimare, am văzut că s-a bătut monedă pe asta. Dacă noi am continua să jucăm la fel de prost, înseamnă că suntem pe un drum greșit”, a ripostat Gică Popescu, la televiziunea Digi Sport.

Ce a spus Daniel Stanciu despre Popescu

Daniel Stanciu ocupă în prezent funcția de director executiv la FC Argeș, formație retrogradată în Liga 2 după dubla cu Dinamo. Echipa din Trivale e condusă de Alexandru Pelici, care i-a succedat în funcție lui Bogdan Argeș Vintilă.

„Să zică Gică Popescu acum, cum a ieșit după meciul cu Elveția, să fie la fel de critic, să îmi explice și mie. Acum e momentul cu Farul. Care e realitatea? Nimeni nu vrea să schimbe ceva! Cei implicați nu vor să schimbe. Toată lumea își dorește rezultate de azi pe mâine”, a spus Daniel Stanciu, la Digi Sport, după Sheriff Tiraspol - Farul 3-0.

VIDEO Gică Hagi, după Sheriff - Farul 3-0