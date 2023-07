Wayne Rooney, răspuns ironic pentru Cristiano Ronaldo. L-a apărat pe Lionel Messi

Starul portughez a mărturisit că nu va mai juca la vreun club din Europa, unde fotbalul „şi-a pierdut valoarea”.

"Sunt 100% sigur că nu voi reveni la un club european. Fotbalul european şi-a pierdut mult din calitate. Singura care rămâne valabilă şi care merge bine este Premier League. Are o lungime avans faţă de toate celelalte campionate.

Campionatul saudit este mai bun decât MLS. Am deschis calea pentru liga saudită, iar acum toţii jucătorii vin aici. Într-un an vor veni tot mai mulţi jucători de top în Arabia Saudită. Într-un an, campionatul saudit va depăşi campionatul Turciei şi campionatul Olandei", a declarat Cristiano Ronaldo.

Replica lui Wayne Rooney pentru fostul coleg de la Manchester United



Internaționalul britanic a avut o replică pentru fostul coleg din Premier League cu privire la nivelul fotbalului din Statele Unite, mai ales că a și evoluat acolo.

"Este un campionat care are toate atuurile pentru a fi în top. Cei din Arabia Saudită încearcă să aducă jucători importanți. Ce răspuns mai bun din partea MLS decât să-l aduci pe Messi?

Emoția de a-i avea pe Messi, Busquets, Alba va atrage atenția foarte mult. Calitatea din MLS este una ridicată. Este un pic de lispă de respect ceea ce a spus Ronaldo", a declarat Wayne Ronney, citat de Mundo Deportivo.