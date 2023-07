Manchester City face al doilea transfer al verii! Supermutare pentru „cetățeni”

Mijlocașul central croat a fost adus de la Chelsea pentru aproape 30 milioane de euro. Cota lui Mateo Kovacic pe piața transferurilor e de 38 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a anunțat pe rețelele social media că transferul stoperului Josko Gvardiol la Manchester City e pe cale să fie anunțat.

Fundașul central a completat deja prima parte din vizita medicală, la o lună după ce s-a înțeles cu echipa de pe Etihad cu privire la mutarea sa la echipă.

EXCLUSIVE: Joško Gvardiol to Man City, here we go! Agreement reached on the fee between City and Leipzig ????????????

???? Understand Gvardiol has completed the first part of medical tests today — deal on the verge of being signed.

Gvardiol agreed personal terms one month ago with City. pic.twitter.com/njylKAxYAU