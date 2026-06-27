Mijlocașul în vârstă de 31 de ani a acceptat condițiile oferite de conducerea clubului bucureștean. Odată cu parafarea documentelor, jucătorul reintră în programul echipei.
NEWS ALERT Gigi Becali confirmă un nou acord la FCSB! A semnat pe doi ani și merge direct în Olanda
Florin Tănase revine în lotul FCSB, după ce a ajuns la o înțelegere cu patronul echipei pentru un contract valabil pe următoarele două sezoane.
Tănase pleacă în cantonament
Detaliile au fost oferite chiar de finanțatorul formației, Gigi Becali, care a precizat că mijlocașul ofensiv este așteptat să se revină imediat la antrenamente. Astfel, jucătorul va face deplasarea duminică, 28 iunie 2026, către cantonamentul din Olanda, acolo unde lotul roș-albaștrilor se pregătește sub comanda tehnicianului Marius Baciu.
„Mâine dimineață, Florin Tănase pleacă în cantonament în Olanda. Ne-am înțeles așa cum am promis. A semnat pe doi ani cu FCSB și rămâne împreună cu noi. Nu avea cum să plece și să mă lase singur, pentru că știe cât țin la el”, a transmis Gigi Becali, potrivit Fanatik.
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