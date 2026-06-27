Tănase pleacă în cantonament

Detaliile au fost oferite chiar de finanțatorul formației, Gigi Becali, care a precizat că mijlocașul ofensiv este așteptat să se revină imediat la antrenamente. Astfel, jucătorul va face deplasarea duminică, 28 iunie 2026, către cantonamentul din Olanda, acolo unde lotul roș-albaștrilor se pregătește sub comanda tehnicianului Marius Baciu.

„Mâine dimineață, Florin Tănase pleacă în cantonament în Olanda. Ne-am înțeles așa cum am promis. A semnat pe doi ani cu FCSB și rămâne împreună cu noi. Nu avea cum să plece și să mă lase singur, pentru că știe cât țin la el”, a transmis Gigi Becali, potrivit Fanatik.