Fostul căpitan croat al lui Dinamo, încă indrăgostit de România: „Mi-a plăcut mult! Românii știu să se distreze”

Trecând peste problemele cu banii pe care le-a întâmpinat în perioada petrecută în tricoul lui Dinamo, Puljic susține că a rămas cu amintiri frumoase din țara noastră.

Cel mai mult, Puljic a fost impresionat de capacitatea românilor de a se distra și de felul în care știu să-și trăiască viața, „deși nu sunt cei mai bogați din lume”.

Puljic: „Românii știu să trăiască viața!”

„Mie mi-a plăcut mult în România. Este o țară balcanică. Mi-a fost ușor să mă adaptez. Mi-a plăcut de români și de faptul că le place să stea la cafea, să discute, să povestească. La cafea se leagă relațiile, se fac prieteniile, mi-a plăcut modul de a se relaxa al românilor.

Chiar dacă nu sunt cei mai bogați oameni din lume, știu să trăiască viața! În România, în București, că acolo am trăit, este viață bună, așa cum am văzut și în Croația, și în Belgia, de exemplu.

Au fost momente grele pe timpul pandemiei, la început, când era multă confuzie. Am trăit o perioadă fără familie, în România, mi-a fost greu. Am avut și momente foarte frumoase, și mai urâte, când am fost neplătit sau dus cu vorba în privința banilor, acum totul a rămas în urmă. Important e că am rămas cu momente frumoase, după atâția ani”, a spus Puljic, potrivit GSP.

Ante Puljic nu a fost primul căpitan croat al lui Dinamo. „Câinii” au mai fost conduși de pe teren de Aliosha Vojnovic și Antun Palic.

Dinamo primește duminică, de la ora 20:30, vizita vicecampioanei FCSB, în etapa cu numărul 17 din Superliga.