Giani Kiriță a dezvăluit care este punctul slab al dinamoviștilor în meciul cu FCSB

Fostul dinamovist Giani Kiriță s-a arătat neîncrezător în șansele lui Dinamo să se impună în fața vicecampioanei FCSB, însă este convins că o victorie a „câinilor”, le-ar oferi acestora boost-ul de care au nevoie.

„Nu au mulți jucători cu mentalitatea potrivită. Care să ardă pentru Dinamo, care să știe ce înseamnă Dinamo, care să se bată pentru Dinamo în orice direcție. Șansele par minime, dar există o șansă cu meciul acesta.

Dacă bați pe FCSB, gândiți-vă ce gură de oxigen, altfel vezi lucrurile mai departe și poți să iei puncte în continuare. Dacă meciul acesta îl pierzi, sunt slabe șansele ca Dinamo să își mai revină.

O victorie cu FCSB le-ar da moral „câinilor”

Le va aduce moral, am jucat atâtea meciuri. O victorie cu FCSB nu are cum să nu îți dea moral pentru meciurile următoare. Dacă bați FCSB, discursul trebuie să fie așa. Azi am bătut, mâine la antrenament nu mai există victoria, muncim pentru meciul viitor.

Eu zic că depinde foarte mult de meciul de duminică. Chiar dacă pare că e SF meciul acesta, chiar dacă pare SF, noi dacă câștigăm duminică, cu siguranță avem moral și pentru meciul următor”, a spus Giani Kiriță.

FCSB ocupă prima poziție în clasamentul Superligii, cu 34 de puncte, în timp ce Dinamo se află pe 15, cu 10 puncte.