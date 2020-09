EXCLUSIV | Mihai Stoica a PLANS in direct dupa eliminarea din Europa League! "Daca arbitrajul era corect, ne pregateam de playoff!" Ce spune despre descoperirile facute in lot

Mihai Stoica a rabufnit in direct la Pro X dupa eliminarea celor de la FCSB din Europa League.

Directorul sportiv al "ros-albastrilor" a inceput sa planga, rememorand discutia avuta cu jucatorii dupa meci si gandindu-se la cei pe care i-a descoperit datorita situatiei dificile in care se afla echipa din cauza noului coronavirus.

"Cred ca daca aveam un arbitraj corect, ne pregateam pentru playoff. A fost un contact la Perianu, era indiscutabil penalty. Este fault in atac la Cana si altele.

Mai are rost sa discutam cine a decis? Vorbim de Man si Coman... Fata de ultimul meci cu Viitorul, ultimul de pe teren propriu, de pe arena nationala, au fost 10 titulari care au lipsit. Plus cativa jucatori foarte importanti care puteau sa-i inlocuiasca si care stau izolati si sub tratament.



Am convingerea ca atata suferinta, pentru ca a fost mare suferinta si inca este, avem multi jucatori si membri ai staff-ului inca bolnavi, cred ca se va recladi o echipa care va avea un cuvant puternic de spus.

Sa nu aveti impresia ca te poti lupta cu un adversar pe care nu il vezi. Am facut absolut tot ce se putea face pentru a evita imbolnavirea, dar... Credeti ca Razvan Lucescu nu si-a luat toate masurile si nu are conditiile necesare pentru a evita imbolnavirea? Noi am fost alesi sa trecem prin asta.

Macar de eram ocrotiti de sansa daca tot am fost in situatia asta, de am cazut unul dupa altul. Macar de primeam penalty acolo unde era. Aveam noi vreo sansa, daca nu se intampla asta, sa aflam ca Perianu va fi un mare jucator in viitorul apropiat?

Ne gandeam vreodata ca Octavian Popescu, intrat neincalzit, ii va lua la mana pe adversari intr-un meci din Europa League. Ma uitam la fotografia cu el semnand pentru Turris acum o luna. Ganditi-va ce descoperire am facut. Ne gandeam vreodata ca avem asa luptatori in echipa?

Am incercat astazi sa vorbesc cu Adrian Sut de dimineata si nu puteam sa vorbesc pentru ca imi venea sa plang. Am 55 de ani si sunt trecut prin atatea. Va imaginati ca acest copil nu trebuia, era interzis sa joace si un sfert de ora, pentru ca nu terminase toate etapele recuperarii. El nu intrase in antrenament cu echipa, se pregatea separat. A facut un singur antrenament cu echipa.

Copilul asta, am vorbit astazi cu el, si... (n.r. a izbucnit in plans) a spus ca este un vis indeplinit si... Ce poti sa le spui copiilor astora? Poate ca totusi castigul nostru e mult mai mare pentru ca am descoperit ce nu stiam ca avem in curte. Banuiam si speram, dar nu stiam ca avem.

Cana a jucat impecabil pana cand a fost eliminat. Cum sa elimini un jucator cand primul fault il face atacantul? Ce suflet sa ai cand te gandesti prin ce trece echipa asta...

Una peste alta sunt fericit pentru ca nu sper ca vom ajunge mai mult decat am fost, ci stiu asta. Loviturile au fost prea puternice si de-asta stiu. Straton a venit si a inchis poarta, a fost sansa noastra sa putem sa aducem un portar cu evolutiile pe care le-a avut in ultima perioada. Exact ce aveam nevoie in momentul asta, langa Andrei Vlad", a declarat Mihai Stoica, afectat, in direct la Ora exacta in sport.