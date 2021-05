Fanii Stelei, prezenti langa echipa la primul meci de la baraj! Zeci de ultrasi se afla in afara stadionului din nordul Bucurestiului

Steaua are parte de sustinerea fanilor, care se afla in afara stadionului din nordul Bucurestiului.

Suporterii ros-albastrilor au fost prezenti in afara Bazei sportive Academia Ilie Nastase (fosta Vointa) la meciul tur din semifinalele barajului de promovare dintre Mostistea Ulmu si Steaua Bucuresti.

Pe langa galeria Stelei, la meci mai asista si Gabi Balint, Iulian Miu si George Ogararu, care se afla in tribune.

Daca vor trece de echipa din Calarasi, stelistii o vor infrunta in a doua etapa a barajului pe invingatoarea dintre FCSB 2 si CS Afumati, duel in care jucatorii lui Gigi Becali debuteaza duminica, de la ora 11:45, in deplasare.

Tweet Steaua Citeste si: