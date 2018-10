Exclusiv / Sefii arbitrajului i-au transmis lui Craciunescu "fara teroristi la Campionatul Mondial!"

"S-a incercat o triere prin arbitraj!", dezvaluie fostul mare arbitru.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Inaintea Campionatul Mondial din 1994, Ion Craciunescu (68 ani), unul dintre cei mai buni arbitri din lume la acel moment, a fost delegat sa arbitreze meciuri la turneul final de calificare din Asia, iar oficiali de rang inalt i-au transmis ca echipele au fost impartite strategic in doua grupe si arbitrajele trebuie conduse in asa fel incat reprezentativele tarilor considerate "teroriste" sa nu aiba nicio sansa sa se califice la competitia gazduita de SUA.



"Nu prea eram acceptati din tarile astea comuniste. Eu cand fac afirmatii, nu le fac gratuite. Ma gandesc ce ni s-a spus noua sau ce mi s-a spus mie cand am fost la turneele mari de calificare pentru Campionatul Mondial, vis-a-vis de unele tari. Sa nu credeti ca pe plan international nu s-a tinut cont de apartenenta politica a unor oameni sau a unor echipe sau a unor zone din care fac parte acele echipe. Cand fac astfel de afirmatii am probe concrete. Ce ni s-a spus noua cand ne-am dus sa arbitram, cinci arbitri din Europa, turneul final din Asia pentru calificare la Campionatul Mondial. Din sase echipe trebuiau sa se califice doua. Ce ni s-a spus despre cum s-au impartit echipele in doua si ce ni s-a transmis noua. Ni s-a spus <fara teroristi la Campionatul Mondial!>. S-a incercat o triere si prin arbitraj. Ni s-a spus cu... Si pe urma m-am gandit ca de aia nu am mers nici eu, ca si noi veneam dintr-o tara fost comunista, nici nu stiu de ce m-au selectat acolo, in primii cinci arbitri ai Europei. Dar poate nici nu aveau cum, m-am gandit ulterior, nu aveau cum sa nu ma selecteze, pentru ca, in 1995, m-a delegat UEFA sa reprezint continentul european la Cupa Intercontinentala. Unde a mers presedintele fiecarui continent, Danermarca care castigase Campionatul European, in 1992, si cate un singur arbitru din fiecare continent. Si m-au considerat ca am fost cel mai bun arbitru din Europa. De aia poate ca si m-au pus pe locul doi din lume, fara sa fiu la Campionatul Mondial. Nu am inteles niciodata de ce nu am fost la Campionatul Mondial (n.r. - CM 1994), tinand cont de toate lucrurile. Si atunci cred ca ceea ce ne-au spus despre altii, probabil ca mi s-a potrivit si mie in perioada aceea. Eu fiind un simpatizant al Americii, eu neavand niciodata, Doamne fereste, nimic... Lucrurile au facut ca, ulterior, fiica mea sa se marite tot in Dallas, unde am fost eu in vizita in 1990", a declarat Ion Craciunescu pentru Sport.ro.

Runda finala de calificare a echipelor asiatice la CM 1994 s-a desfasurat in octombrie 1993, pe Khalifa International Stadium, Qatar SC Stadium si Al-Ahly Stadium, toate din Doha (Qatar). Clasamentul a aratat in felul urmator: 1. Arabia Saudita 7p; 2. Coreea de Sud 6p (+5); 3. Japonia 6p (+3); 4. Iraq 5p; 5. Iran 4p; 6. Coreea de Nord 2p. La momentul desfasurarii meciurilor de calificare, Iraq, Iran si Coreea de Nord erau tari aflate sub sanctiuni economice din partea SUA, tara care gazduia acea editie de Campionat Mondial. Ion Craciunescu a arbitrat meciurile Coreea de Nord - Arabia Saudita 1-2, Iraq - Iran 2-1 si Coreea de Sud - Coreea de Nord 3-0. Ceilalti arbitri europeni desemnati sa conduca partidele au fost Serge Muhmenthaler (Elvetia), Fabio Baldas (Italia), Aron Schmidhuber (Germania), Joel Quiniou (Franta) si Jaap Uilenberg (Olanda).