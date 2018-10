EXCLUSIV / Craciunescu desfiinteaza conducerea CCA: "Deaconu - deceptia vietii mele! Pe Vassaras il tin ca sa avem delegari internationale!"

Ion Craciunescu are dubii si in privinta modului in care sunt cheltuite de catre CCA unele fonduri europene.

Ion Craciunescu (68 ani), fostul mare arbitru FIFA si fost sef CCA, a dat un interviu Sport.ro, in care a fost furibund la adresa celor care conduc arbitrajul romanesc in acest moment.



DESPRE ARBITRAJUL ROMANESC

"Arbitrajul romanesc este, ca si scoala romaneasca, intr-o scadere evidenta, pentru ca au ajuns la catedra corigenti si repetenti, oameni fara niciun fel de valoare morala. Dati afara din arbitraj, ajunsi acum observatori, ajunsi instructori de arbitri. Si cand ma refer la acest lucru, dupa parerea mea Deaconu este una dintre marile deceptii pe care le-am cunoscut eu, ca om. Daca gresesti in campionatul Romaniei si pe urma primesti delegari internationale, chiar mi se pare un lucru care nu miroase a bine. E pacat, pentru ca in Romania avem foarte multi arbitri talentati. Trebuie sa ai o serie intreaga de calitati, pentru ca de asta primesti niste baremuri, pe care un om de rand nu isi ia salariu lunar cat iei tu intr-o saptamana la arbitraj! Astia care sunt acum nu schimba nimic! Ei nu fac nimic! S-a cultivat si am auzit pe foarte multi de lucrul acesta <Domne, de ce sa fac arbitraj? Sa stau sa zac acolo ca sa salte ei toate pilele lor?> Au schimbat regulamentul acum vreo 3 ani, ca sa prinda un singur arbitru, care ala intamplator e si delegat, Radulescu. Au marit limita de varsta ca sa prinda un singur arbitru de la Liga 1, pe Radulescu, care eu am auzit ca e un politist foarte bun. Ma bucur ca are tara politisti buni, dar cu arbitrajul... cu arbitrajul ar trebui sa se retraga el. De asemenea, fondurile europene pe timpul meu se cheltuiau strict pe programe de arbitraj, acum ar trebui sa se mai faca niste cercetari. Nu se fac pentru ca e tovarasul Burleanu acolo. Am niste dubii mari, in privinta unor fonduri cu destinatie precisa, a unor fonduri europene."



DESPRE FAPTUL CA PRIMESC DELEGARI INTERNATIONALE ARBITRI CARE GRESESC GRAV IN LIGA 1

"Ii dam 8.500 de euro pe luna acestui individ, lui Vassaras, ca sa primim delegari internationale. Chiar mi se pare o chestie urata! Nu pot sa concep cum poate sa conduca unul de afara arbitrajul cat timp nu sta aici. Ar trebui sa fie un semnal de alarma, daca suntem in normalitate. Dar noi consideram normalitatea ca, daca il avem pe domnul Vassaras, care e ruda cu domnul Theodoridis de pe la UEFA, cu secretarul general, care e si in comisia de arbitri, si avem delegari internationale si avem delegari bune, in campionatul intern nu mai conteaza ce facem sau facem ce vrem noi. Primul criteriu este sa arbitrezi foarte bine in tara, asta ar trebuie sa fie primul criteriu. Se poate sa gresesti, toti am gresit, n-am fost niciunul perfect. Dar sa vada lumea, <Domne, asta este echidistant! S-a intamplat sa greseasca la un meci, la doua>. Numarul greselilor iti da valoarea. Cu cat gresesti mai des si mai grav, cu atat inseamna ca ai valoare mai slaba. Daca faci greseli grave, te intrebi <Domne, de ce face omul asta greseli grave, pe care le vede orice om care nu a facut o scoala de arbitraj, care se duce la stadion?>"



DESPRE SCANDALURILE DE CORUPTIE DIN ARBITRAJUL NOSTRU

"M-a durut foarte mult ca m-a data afara Mircea Sandu. Cand il pun in balanta cu Burleanu, eu spun ca mai bun era Mircea Sandu decat Burleanu, dar, vis-a-vis de mine, el s-a comportat incorect, pentru ca m-a dat afara fara motiv. Sau m-au dat afara pentru ca nu puteau sa se bage la mine, la delegari. Nu am cedat niciodata nimanui, pentru ca nimeni nu m-a avut la mana cu nimic. M-au rugat sa ma duc la CCA, dupa ce ii arestase pe cei doi, era o perioada de criza, am venit la CCA. Cand a trecut criza si cand au vazut ca tot asa sunt de tampit, au zis <hai, sa il schimbam pe asta!> Dar nu au putut sa-mi reproseze absolut nimic, cat am fost acolo, ei mi-au respectat conditiile. Arbitrii trebuie sa inteleaga ca, daca fac un compromis, ar trebui sa plece din arbitraj. Si noi avem niste arbitri, care sunt in functie si acum, care au facut compromisuri, care au aparut pe stenograme si care nu sunt afara din arbitraj, tot arbitreaza. Un arbitru pe care eu l-am scos din activitate, pentru faptul ca a aparut pe stenogramele lui Avram, la un meci la care isi cerea scuze fata de un primar apropiat de un club pentru ca nu au putut sa faca el si colegii lui mai mult. Eu chiar il scosesem din arbitraj, dar l-a ajutat gongul pentru ca a doua zi m-au dat pe mine afara si pe urma a ramas in arbitraj si arbitreaza si acum, bine merci, tot asa, ca inainte, tot cu scuze."



CUM ISI DA SEAMA CA E VORBA DE GRESEALA OMENEASCA SAU DE GRESEALA VOITA

"Sa luam exemplu Timisoarei. Ati vazut cum a fost retrogradata Timisoara de arbitrii FIFA? Cu greseli succesive in ultimele etape, grave, comise numai de arbitri FIFA. Medias cu Timisoara, un penalty, Gaman, arbitru FIFA... Un penalty de i-a dat dat peste picioare, l-a aruncat pe un jucator timisoarean in aer si a cazut in cap. Eu asa ceva rar am vazut in fotbal, un astfel de fault, si arbitrul nu a dat nimic. Aflat in pozitie buna, nu a dat nimic si a pierdut Timisoara. Au venit apoi la Dinamo, nu li s-a acordat lovitura de la 11 metri clara celor de la Timisoara, tot cu un arbitru FIFA, mi se pare ca Coltescu a fost. Si pe urma, Hategan la Timisoara, tot asa, in minutul 88, a inventat o lovitura de la 11 metri, care nu a fost, si noroc ca nu s-a inscris, dar erau picati de atunci. Pana la urma au picat, nu s-au lasat pana nu i-au picat. Cand vezi lucruri din acestea flagrante si cand e luata la ochi o singura echipa, la ce te gandesti? Nu am vazut niciodata, dar niciodata in viata mea, ca arbitrii de pe lista FIFA sa fie angrenati intr-o retrogradare, asa cum au fost angrenati in retrogradarea lui Poli Timisoara, in campionatul trecut. Este pentru prima data cand vad greseli succesive numai cu arbitri FIFA. Am vazut la viata mea Cooperative, am mai vazut si meciuri din astea si din alea, dar lista FIFA, angrenata in retrogradarea unei echipe, asa cum a fost cu Timisoara, n-am vazut niciodata."



CE MASURI AR LUA PENTRU UN ARBITRAJ MAI BUN

"Exista o singura masura: trebuie sa fie primordial criteriul valorii. Daca nu ai acest criteriu primordial si primordiale sunt relatiile, atunci este grav. Coltescu, pe care l-am promovat noi de la Divizia C direct in Liga 1, daca era pe mainile noastre, pe mainile fostei comisii, probabil era unul dintre cei mai buni arbitri din Europa in ziua de astazi. Sunt multi pe care i-am dus direct de jos pana la Liga 1. De unii si-au batut ei joc, nu i-au mai delegat, au venit cu ai lor, au inventat ei niste arbitri. Nu poti sa fii arbitru la Liga 1 pentru ca vrea doamna Irina Mart. Cand eram sef al CCA, in fiecare marti aveam sedinta in Comisia de Arbitri in care invitam presa. Si aduceam si arbitri uneori. Lucrul asta ne-a fost reprosat de cei de la UEFA, asa ca a trebuit sa le spun <noi am avut niste probleme mari de imagine, noi nu putem sa ne ferim de mass-media. Si atunci trebuie sa venim in fata oamenilor si sa aratam ca suntem drepti. Sa explicam de ce am gresit, sa vina si arbitrii sa explice>. Chiar m-au inteles, au spus ca nu este in conceptul UEFA asa ceva, dar ca avem dreptate."



DESPRE SCHIMBARILE CARE IMPLICA TEHNOLOGIA IN ARBITRAJ

"Tehnologia de linia porti este nu benefica, este superbenefica, pentru ca omul niciodata nu poate sa depisteze daca mingea a depasit linia portii sau nu. Am patit-o si eu de multe ori. Pana te uiti la bara, cand a venit jos, nici nu mai stii unde a fost mingea. Cu VAR-ul, lucrurile sunt impartite, pentru ca se schimba fotbalul. Intrebarea este <Fotbalul a fost creat pentru toata lumea si pentru toate nivelele? O sa avem un fotbal cu o judecata la un nivel si un alt fotbal la B, la C, judet, in tari fara posibilitati, care se judeca in alt fel, cu alte regulamente?> Nu a fost o lege cu aplicabilitate mai mare ca legile fotbalului, care au patruns in toate tarile. Acum se schimba. Aia de sus nu au putut sa asigure echitate si la unii ne-am uitat la VAR, iar la altii, care cereau sa se uite, nu s-au uitat. Si nici cand ne-am uitat la VAR nu am gasit intotdeauna solutia cea mai buna. Tot a fost o solutie controversata. E o tema vasta care va complica mult arbitrajul si va atrage atentia asupra arbitrajului din ce in ce mai mult. Tot omul are decizia si acum. Eu nu am nimic cu cei care accepta arbitrajul electronic, eu zic ca fotbalul a fost facut pentru oameni saraci, pentru competitii fara prea multi bani, pentru toata lumea. Poate ne bagam cu electronica si la jucatori, sa corectem vreo ratare...”