'Sigur e roman!' Edi si Contra s-au luptat pana in ultima clipa! Detalii de ultima ora dupa negocierile cu Al Ittihad

Edward Iordanescu (42 ani) ar putea pleca de la CFR Cluj dupa ce a castigat titlul.

01:00 Negocierile cu Edi Iordanescu nu au adus raspunsul dorit de sefii lui Al Ittihad. Informatiile momentului sunt ca fostul antrenor de la Dinamo, Cosmin Contra, i-a luat fata la tratative. Negocierile sunt avansate, din informatiile obtinute de www.sport.ro.

Antrenorul s-ar putea desparti de CFR Cluj dupa ultimul meci din playoff, la jumatate de an de cand a preluat echipa. Iordanescu Jr. are deja oferte pe care sa le ia in considerare. Sursele www.sport.ro anunta ca negociaza cu Al Ittihad, club la care a fost si tatal sau manager din martie 2005 pana in iunie 2006.

Echipa din Arabia Saudita isi doreste un antrenor roman, iar din sursele citate, oficialii clubului se afla in negocieri si cu Cosmin Contra, care a ramas liber de contract in decembrie, dupa despartirea de Dinamo.

Al Ittihad se afla pe al treilea loc in clasamentul primei ligi a Arabiei Saudite, cu 50 de puncte obtinute in 28 de meciuri jucate, la cinci puncte de liderul Al Hilal si patru puncte de Al-Shabab, care este pe locul doi.