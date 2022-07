După meci, atacantul a fost lăudat de mai multe voci importante din fotbalul românesc. Dorinel Munteanu, antrenorul Oțelului, are un sfat pentru Coman și crede că acesta poate să fie nelipsit de la echipa națională.

„Depinde numai de el. Florinel Coman a avut calități, am văzut la el calități extraordinare. După cum știm, calitatea nu te impune la echipa națională.

El trebuie să-și schimbe comportamentul, trebuie să fie dedicat fotbalului. Eu sper să aibă continuitate, să aibă jocuri bune la FCSB și sunt convins că va fi convocat non-stop la echipa națională”, a spus Dorinel Munteanu, la Ora Exactă în Sport de la PRO Arena.

Coman a vorbit despre un eventual transfer în străinătate: "Îmi doresc (n.r. - un transfer în străinătate), dar atât timp cât nu se poate trebuie să trag pentru echipă. Important e că mi-am revenit și că pot juca, mă simt foarte bine pe terenul de fotbal.

Am fost aproape, în fiecare an am fost aproape, dar cred că dacă vom începe bine acest campionat și nu vom mai pierde puncte cu echipe mici... cred că putem să ne batem acolo, cum am făcut-o în fiecare an. Au fost niște greșeli penibile cu echipe foarte mici", a spus Coman.

Pentru FCSB a fost ultimul meci înainte de startul sezonului din Liga 1. În prima etapă, echipa lui Toni Petrea va evolua pe Arena Națională, în compania nou-promovatei Universitatea Cluj.

Primul ”11” al FCSB-ului în meciul de la Galați: Târnovanu - Ov. Popescu, Dawa, Lixandru, Radunovic - Edjouma, Olaru, Oct. Popescu - Cordea, Tănase, Coman

Rezerve: Vlad, Crețu, Haruț, Șut, Stoica, Dumiter, Achim, Oaidă, Pantea, Mamut, Șerban

3 milioane de euro e cota lui Coman

30 iunie 2024 e data la care îi expiră contractul cu FCSB

5 selecții a strâns la naționala de seniori

VIDEO - Golul marcat de Florinel Coman în meciul Oțelul Galați - FCSB