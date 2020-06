Din Liga 1 direct in Franta! Atacantul 'scandalagiu' din vestiarul Astrei, aproape sa semneze cu o alta echipa

Oumare Tounkara (30 ani) se va transfera de la Astra in Franta, la un club din Liga 3.

Atacantul care i-a facut probleme lui Dan Alexa in vestiar urmeaza sa semneze cu Sporting Club de Lyon, echipa din liga a treia franceza, care are un istoric bogat, dupa cum scrie Actuafoot.

Tounkara s-a transferat, liber de contract, la Astra in vara anului trecut, de la Chateauroux si a acumulat 15 meciuri in tricoul giurgiuvenilor. Desi nu a reusit sa inscrie, francezul s-a facut remarcat prin iesirile sale din afara terenului.

In perioada in care Dan Alexa a antrenat-o pe Astra, atacantul a avut numeroase iesiri nervoase. La unul dintre meciurile in care a fost rezerva, francezul a fost introdus pe teren la pauza si a fost schimbat de Alexa in minutul 78, motiv pentru care a avut o iesire violenta in vestiar. Tounkara a spart usa vestiarului, ranindu-se dupa ce a lovit-o cu pumnul.

Cota jucatorului de 30 de ani este de 350.000 de euro conform Transfermarkt. Bogdan Andone nu l-a mai bagat in lotul Astrei in ultimele 4 meciuri din campionat.