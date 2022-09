Declarația serii vine de la Vadim Rață. A răspuns direct când a fost întrebat ce-i recomandă lui Omrani la FCSB

FCSB a încheiat la egalitate, scor 1-1, luni, pe teren propriu, cu FC Voluntari, într-un meci contând pentru etapa a X-a din Superliga de fotbal. Ilfovenii au reuşit să egaleze în minutul 90+7, printr-un gol marcat din penalti în minutul 90+7.

Pentru FCSB a marcat Miculescu, în minutul 82, iar pentru FC Voluntari a înscris Nemec din penalti, în minutul 90+7. În minutul 16, Matricardi a marcat, dar golul a fost anulat pe motiv de ofsaid.

Rață, avertisment pentru Omrani

Vadim Rață, mijlocașul ilfovenilor, a trăit un sentiment ciudat. A devenit adversarul FCSB-ului după ce abia s-a întors la Voluntari de la echipa lui Gigi Becali. Internaționalul basarabean a prins doar două săptămâni la FCSB, iar acum a avut și un mesaj pentru francezul Billel Omrani, transferat de vicecampioană luni după-amiază.

Rață a spus explicit ce trebuie să facă Omrani pentru a rămâne la FCSB.

"În primele meciuri să dea goluri, că dacă nu dă goluri în primele meciuri, nu mai joacă!", a declarat Vadim Rață, la televiziunea Digi Sport.

În 209 meciuri la CFR Cluj, Omrani a marcat 47 de goluri și a oferit 42 de pase decisive.

1,6 milioane de euro este cota de piață a lui Omrani, conform Transfermarkt

"Am făcut un meci destul de OK, am avut și șanse în prima repriză, am stat bine pe faza de apărare, pe total remiza e un rezultat corect. Ăsta a fost scopul nostru, să scoatem un rezultat bun, să prindem încredere, ne-a reușit, băieții sunt foarte fericiți", a mai spus Vadim Rață.

Programul lui FCSB în grupele Conference League

Runda 2: 15 septembrie, 22:00: FCSB - Anderlecht

Runda 3: 6 octombrie, 19:45: Silkeborg - FCSB

Runda 4: 13 octombrie, 22:00: FCSB - Silkeborg

Runda 5: 27 octombrie, 19:45: Anderlecht - FCSB

Runda 6: 3 noiembrie, 22:00: FCSB - West Ham