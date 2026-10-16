Cum a fost deturnat în ultimul moment unul dintre titularii de la FCSB: „Am vrut să-l aduc, însă i-au oferit mai mult”

Cum a fost deturnat în ultimul moment unul dintre titularii de la FCSB: „Am vrut să-l aduc, însă i-au oferit mai mult” Fotbal intern
SPORT.RO
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Sosirea lui Joao Paulo (28 de ani) în Superliga a stârnit o dispută financiară între FC Argeș și Oțelul Galați, înainte ca mijlocașul să ajungă în lotul celor de la FCSB.

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În vara anului 2025, mijlocașul central din Capul Verde a rămas liber de contract după despărțirea de formația Sheriff Tiraspol, din Republica Moldova. În acel moment, FC Argeș a încercat să obțină semnătura jucătorului și i-a propus o remunerație lunară de 8.000 de euro, sumă care reprezenta plafonul salarial maxim impus de clubul piteștean la acea vreme.

Mutarea nu s-a realizat, deoarece Oțelul Galați a intrat pe fir și a înaintat o ofertă superioară. Deși se confrunta cu dificultăți financiare, gruparea gălățeană i-a pus pe masă fotbalistului african un salariu de 14.500 de euro pe lună și a reușit să-l legitimeze.

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Joao Paulo, la FCSB / Foto Sport Pictures
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Detaliile negocierilor dintre FC Argeș și Oțelul Galați

„Este frustrant să nu poți aduce jucătorii pe care îi dorești, cu care ai discutat, iar apoi să apară o echipă rivală care oferă un salariu mai mare sau un comision mai mare agentului. Noi avem plafoane clare atât pentru salariile jucătorilor, cât și pentru comisioanele agenților. Sezonul trecut nu am avut niciun salariu mai mare de 8.000 de euro, iar anul acesta vom ridica plafonul la 9.000 de euro. Este greu. Anul trecut am vrut să transfer doi jucători. Unuia i-am oferit 8.000 de euro, însă Oțelul i-a oferit 14.500 de euro”, spunea Dani Coman, pe 28 iulie, la Radio Sport Total FM, făcând referire la Joao Paulo, potrivit ProSport.

Pentru formația din Galați, mijlocașul a bifat în total 22 de prezențe: 20 în campionat și două în Cupa României. În februarie 2026, FCSB l-a transferat de la Oțelul în schimbul sumei de 600.000 de euro. De asemenea, în cadrul înțelegerii, gălățenii au cedat și bonusurile oferite de FIFA pentru participarea jucătorului la Cupa Mondială din 2026.

La gruparea bucureșteană, fotbalistul are o clauză de reziliere în valoare de 3 milioane de euro și a adunat până în prezent 30 de partide în Superliga, reușind să marcheze patru goluri. Internațional din Capul Verde, cu 41 de selecții și un gol pentru echipa națională, Joao Paulo a mai evoluat de-a lungul carierei la Sporting Praia, Maria da Fonte, Leca, Feirense și Sheriff Tiraspol.

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