Ștefan Târnovanu (26 de ani) și-a recăpătat statutul de titular la FCSB, după ce adolescentul Matei Popa (19) a reușit să îi ia locul în repetate rânduri.

Costel Pantilimon, uluit de ce a pățit Ștefan Târnovanu la FCSB

Costel Pantilimon, fost portar al echipei naționale și al lui Manchester City, și-a exprimat indignarea și uimirea, la VOYO SPORT LIVE, cu privire la modul în care a fost tratat Târnovanu la echipa finanțată de Gigi Becali.

„De ce să faci chestia asta? El ți-a demonstrat că are calitate. Două sezoane la rând ai câștigat campionatul cu el în poartă, ai jucat în cupele europene, ai avut rezultate. A fost unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei.

Pantilimon: „De ce să îi creezi lucrul ăsta?”

Eu n-am înțeles de ce s-a pus presiunea asta pe el, de ce s-a aruncat cu pietre într-una. Ok, portarii mai pot greși, dar de la asta până să îl scoți, mai ales că era în circuitul echipei naționale și era foarte aproape să devină numărul 1... de ce să îi creezi lucrul ăsta?”, a subliniat Costel Pantilimon, la VOYO SPORT LIVE.