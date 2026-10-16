VIDEO EXCLUSIV Indignare față de situația fotbalistului de la FCSB: „De ce să faci chestia asta? S-a aruncat cu pietre într-una”

Indignare față de situația fotbalistului de la FCSB: „De ce să faci chestia asta? S-a aruncat cu pietre într-una” Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Situația unui jucător de la FCSB a stârnit uimire în studioul emisiunii VOYO SPORT LIVE, transmisă pe VOYO SPORT 1. 

TAGS:
Stefan TarnovanuFCSBSuperligaCostel Pantilimon
Din articol

Ștefan Târnovanu (26 de ani) și-a recăpătat statutul de titular la FCSB, după ce adolescentul Matei Popa (19) a reușit să îi ia locul în repetate rânduri.

Costel Pantilimon, uluit de ce a pățit Ștefan Târnovanu la FCSB 

Costel Pantilimon, fost portar al echipei naționale și al lui Manchester City, și-a exprimat indignarea și uimirea, la VOYO SPORT LIVE, cu privire la modul în care a fost tratat Târnovanu la echipa finanțată de Gigi Becali. 

„De ce să faci chestia asta? El ți-a demonstrat că are calitate. Două sezoane la rând ai câștigat campionatul cu el în poartă, ai jucat în cupele europene, ai avut rezultate. A fost unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei.

Pantilimon: „De ce să îi creezi lucrul ăsta?” 

Eu n-am înțeles de ce s-a pus presiunea asta pe el, de ce s-a aruncat cu pietre într-una. Ok, portarii mai pot greși, dar de la asta până să îl scoți, mai ales că era în circuitul echipei naționale și era foarte aproape să devină numărul 1... de ce să îi creezi lucrul ăsta?”, a subliniat Costel Pantilimon, la VOYO SPORT LIVE

Ștefan Târnovanu

  • Stefan tarnovanu
×
Stefan tarnovanu
ÎNAPOI LA ARTICOL
  • 217 meciuri a adunat Ștefan Târnovanu la FCSB, dintre care 74 au fost fără gol încasat. 
  • 4 trofee a câștigat portarul alături de roș-albaștri: de două ori Superliga și de două ori Supercupa României. 
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
ARTICOLE PE SUBIECT
Coșmarul lui Lixandru după plecarea de la FCSB: a ajuns într-o situație neverosimilă în Arabia Saudită
Coșmarul lui Lixandru după plecarea de la FCSB: a ajuns într-o situație neverosimilă în Arabia Saudită
Căzut în dizgrație la FCSB, Dennis Politic a fost refuzat și de altă echipă din Superliga: „Nu vreau!”
Căzut în dizgrație la FCSB, Dennis Politic a fost refuzat și de altă echipă din Superliga: „Nu vreau!”
Variantă pentru Gigi Becali la FCSB: „Un lider și un exemplu”
Variantă pentru Gigi Becali la FCSB: „Un lider și un exemplu”
Gigi Becali, gata să dea lovitura! Transferul fotbalistului de 3.000.000€ la FCSB
Gigi Becali, gata să dea lovitura! Transferul fotbalistului de 3.000.000€ la FCSB
"Întrebați-i pe cei de la FCSB!" Reacția lui Șumudică după revenirea lui Reghecampf în Superliga
"Întrebați-i pe cei de la FCSB!" Reacția lui Șumudică după revenirea lui Reghecampf în Superliga
ULTIMELE STIRI
Ce se întâmplă cu fotbalistul de un milion de euro de la Universitatea Craiova? Basarab Panduru: „Are o problemă!”
Ce se întâmplă cu fotbalistul de un milion de euro de la Universitatea Craiova? Basarab Panduru: „Are o problemă!”
Reacția lui Jude Bellingham, după ce a ajuns la meciul cu numărul 150 la Real Madrid
Reacția lui Jude Bellingham, după ce a ajuns la meciul cu numărul 150 la Real Madrid
Istvan Kovacs, pus în dificultate! VAR l-a salvat de două ori în Oțelul Galați - Csikszereda
Istvan Kovacs, pus în dificultate! VAR l-a salvat de două ori în Oțelul Galați - Csikszereda
Oțelul Galați - Csikszereda 1-1, pe Sport.ro. Oaspeții au rezistat în nouă jucători, într-o confruntare tensionată
Oțelul Galați - Csikszereda 1-1, pe Sport.ro. Oaspeții au rezistat în nouă jucători, într-o confruntare tensionată
Atacantul de la Dinamo s-a prezentat în fața procurorilor DIICOT însoțit de avocată! Vrea să recupereze o sumă uriașă
Atacantul de la Dinamo s-a prezentat în fața procurorilor DIICOT însoțit de avocată! Vrea să recupereze o sumă uriașă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Tesla a depășit orice limită! Imaginile cu noua ”jucărie” a lui Elon Musk fac înconjurul internetului

Tesla a depășit orice limită! Imaginile cu noua ”jucărie” a lui Elon Musk fac înconjurul internetului

Frosinone a făcut anunțul despre Daniel Bîrligea, la două săptămâni după accidentare

Frosinone a făcut anunțul despre Daniel Bîrligea, la două săptămâni după accidentare

Noul căpitan cerut la FCSB după deciziile lui Reghecampf: "E ciudat să fie Muhar sau Drăguș"

Noul căpitan cerut la FCSB după deciziile lui Reghecampf: "E ciudat să fie Muhar sau Drăguș"

Românul lăudat de antrenorul lui Getafe după egalul cu Universitatea Craiova: „Un fotbalist magnific”

Românul lăudat de antrenorul lui Getafe după egalul cu Universitatea Craiova: „Un fotbalist magnific”

Ungurii, uluiți după ce au văzut ce s-a întâmplat în Craiova - Getafe

Ungurii, uluiți după ce au văzut ce s-a întâmplat în Craiova - Getafe

Universitatea Craiova - Getafe 1-1 | Debut promițător pentru olteni în Europa

Universitatea Craiova - Getafe 1-1 | Debut promițător pentru olteni în Europa



Recomandarile redactiei
Atacantul de la Dinamo s-a prezentat în fața procurorilor DIICOT însoțit de avocată! Vrea să recupereze o sumă uriașă
Atacantul de la Dinamo s-a prezentat în fața procurorilor DIICOT însoțit de avocată! Vrea să recupereze o sumă uriașă
Istvan Kovacs, pus în dificultate! VAR l-a salvat de două ori în Oțelul Galați - Csikszereda
Istvan Kovacs, pus în dificultate! VAR l-a salvat de două ori în Oțelul Galați - Csikszereda
Peter Bosz explică de ce Dennis Man a căzut în dizgrație la PSV Eindhoven
Peter Bosz explică de ce Dennis Man a căzut în dizgrație la PSV Eindhoven
Pe ei mizează Nuno Campos! Cum arată echipa de start a lui Dinamo pentru meciul cu FC Botoșani
Pe ei mizează Nuno Campos! Cum arată echipa de start a lui Dinamo pentru meciul cu FC Botoșani
Real Madrid s-a înțeles cu starul de 160.000.000 de €!
Real Madrid s-a înțeles cu starul de 160.000.000 de €!
Alte subiecte de interes
Gigi Becali a tras concluzia despre Ștefan Târnovanu
Gigi Becali a tras concluzia despre Ștefan Târnovanu
Șumudică pune tunurile pe un titular de la FCSB: "Eu i-am zis lui Gigi Becali și mă lua la mișto"
Șumudică pune tunurile pe un titular de la FCSB: "Eu i-am zis lui Gigi Becali și mă lua la mișto"
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

stirileprotv Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

stirileprotv Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!