Clipe de COSMAR pentru Bourceanu in perioada in care juca fotbal: "Erau 8 sau 9 injectii, imi ramaneau acele in tendon si coapsa!" 

Fostul capitan al ros-albastrilor a vorbit despre o perioada mai putin placuta din cariera lui.

Alexandru Bourceanu (35 ani) a facut o serie de dezvaluiri cutremuratoare din perioada in care s-a accidentat la tendon, in urma cu 6 ani.

Mijlocasul a povestit despre momentele grele prin care a trecut pentru a se recupera si a marturisit ca in ciuda faptului ca a recurs la diferite metode si a apelat chiar si la medicul lui Bayern Munchen, a ramas cu o tendinoza care il va urmari toata viata.

"Am facut un tratament acum 6 ani, in Germania, la medicul lu Bayern Munchen, pentru accidentarea de la tendon. Din pacate nu a avut mare efect. Am facut si niste antrenamente in sala cu kinetoterapeutul de la Trabzon si probabil se bateau cap in cap.

Erau 8 sau 9 injectii, in tendon si in coapsa, ramaneau acele. Se injectau 3 substante, in fiecare ac, dupa o luau de la capat. Au fost cateva sedinte, nu au fost placute, au fost dureroase si din pacate, nu au avut efectul asteptat.

In aceeasi perioada am facut si radio-terapie. L-am intrebat pe acel medic daca exista posbilitatea de a face cancer. A zis: da, dar nu acum, peste 20 de ani. Am zis: bine, multumesc :). Nu au avut efectul scontat.

In moentul in care nu ma antrenez timp de 3 saptamani, o luna, incepe sa ma doara. E o tendinoza cu care voi ramane toata viata", a declarat Bourceanu pentru as.ro.