În perioada petrecută în ”Groapă”, Dan Chilom a fost coleg de cameră cu fostul internațional român Marius Niculae, retras din activitatea fotbalistică în anul 2015, la clubul din Ștefan cel Mare.

La Poveștile Sport.ro, Dan Chilom a vorbit despre Niculae și a istorisit câteva povești geniale cu fostul atacant trecut pe la Sporting Lisabona, Standard Liege sau FSV Mainz.

Cea mai tare poveste cu Marius Niculae de la Dinamo: ”Se ascundea în patul tău noaptea. Am rămas buni prieteni și acum”

”Am stat cu el la Dinamo în cameră. Eu nu am făcut judo, dar mai făcea el cu mine. Am rămas buni prieteni și acum. Îmi dădea PlayStation-ul și telefoanele să vorbesc la ele! Stăteam în cameră. Era deja cunoscut când am fost adus eu la echipă de Cornel Dinu.

Se ascundea în patul tău noaptea, când te duceai la toaletă, și când voiai să te așezi el începea să strige la tine.

Nu mi-a spus niciodată de ce evolua cu bentiță pe cap, dar se enerva foarte tare când îl numeam 'săgeată'. Noi făceam glume cu el că avea părul lung. Ne spunea 'dacă îmi mai spuneți așa vă bat!'”, a spus Dan Chilom la Poveștile Sport.ro

VIDEO Emisiunea integrală cu Dan Chilom la Poveștile Sport.ro

Dan Chilom a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum FC Dinamo București, IFK Marienhamn în Finalnda, unde a suferit o gravă accidentare, și CS Buftea.

Marius Niculae, în schimb, a evoluat la Dinamo București, Sporting CP, Standard Liege, Mainz, Inverness CT, AO Kavala, FC Vaslui, SD Luneng, Goverla și Sanliurfaspor.