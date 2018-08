Stadionul Dinamo NU va fi gata pentru EURO 2020! Anuntul facut in urma cu putin timp

Pentru a fi gata la timp pentru turneul final din 2020, pentru stadionul Ghencea se va incepe demolarea de marti, 28 august.

In cadrul intalnirii ce a avut loc astazi la sediul Federatiei Romane de Fotbal, viceprim-ministrul Paul Stanescu a anuntat oficial ca reconstructia stadionului Dinamo nu va fi finalizata la timp pentru Campionatul European din 2020. Ca variante de rezerva pentru a fi folosite ca baza de antrenament pentru cele 8 nationale vor fi stadioanele din Giurgiu, respectiv Ploiesti.

Astfel, termenul pentru finalizarea lucrarilor la noul stadion Dinamo este 2021! In schimb, noul stadion Ghencea va fi finalizat inainte de UEFA EURO 2020.

Gnohere, varianta pentru nationala?

Prezent la intalnirea de astazi, presedintele FRF, Razvan Burleanu, a vorbit despre posibilitatea ca Harlem Gnohere, golgheterul Ligii 1, sa fie convocat la echipa nationala.

"Sunt multi pasi pe care trebuie sa-i faci pentru naturalizarea unui jucator, Contra ar putea pana atunci sa se orienteze la jucatorii tineri ai Romaniei. Noi am facut propuneri sa usuram cadrul legislativ pentru obtinerea cetateniei. Contra daca si-l doreste in planul tactic imediat noi îl vom ajuta, Gnohere joaca foarte bine in Romania, pacat ca are 30 ani” a declarat Razvan Burleanu, prezent la un eveniment al Federatiei Romane de Fotbal ce a avut loc astazi.