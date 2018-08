Doi stelisti, peste toata Liga 1 cu exceptia lui Dinamo! Performante ULUITOARE pentru FCSB! De 18 ani nu s-a mai intamplat asta

Desi a fost invinsa in prima etapa, FCSB a revenit spectaculos si este pe primul loc in Liga 1.

FCSB vrea sa castige primul titlu dupa 4 ani si sa ajunga in grupele Europa League in acest sezon. Daca infrangerea de la Viena cu 3-1 face ca cel de-al doilea obiectiv sa fie dificil de realizat, in campionat FCSB se simte foarte bine. Desi a menajat mai multi jucatori importanti, echipe lui Dica s-a impus categoric in ultima etapa cu Viitorul, 4-1.

In acest moment, FCSB are primii 2 golgheteri ai campionatului cu cate 5 goluri - Harlem Gnohere si Florinel Coman! Impreuna, cei doi au marcat mai mult decat orice echipa din Liga 1 cu exceptia lui Dinamo, cea care a reusit 11 goluri in primele 6 meciuri. Ultima data cand 2 stelisti avea cate 5 goluri in primele 2 etape a fost in sezonul 1988/1989, Ilie Dumitrescu (5) si Gica Hagi (7) fiind protagonistii acelei echipe.

Un alt aspect impresionat pentru performanta celor doi jucatori ai FCSB-ului este faptul ca acestia au lipsit in multe minute din startul campionatului - Eddy Gnohere a reusit cele 5 goluri in 239 de minute, in timp ce Florinel Coman a ajuns la 5 goluri in 406 partide.

Numarul de goluri marcate de FCSB in acest start de campionat au egalat o performanta a echipei din sezonul 2000/2001, pe vremea cand echipa era antrenata de Victor Piturca - 16 reusite dupa 6 etape!