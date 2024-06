Borna atinsă de Toni Kroos la ultimul său meci în tricoul lui Real Madrid

La ultimul său meci pentru Real Madrid, internaționalul german Toni Kroos și-a arătat din nou clasa.

Kroos se va retrage din fotbal (de la echipa de club) după finala Ligii Campionilor de sâmbătă, însă va participa la Euro 2024 alături de naționala Germaniei.

Deși se află la finalul carierei, Toni Kroos joacă la cel mai înalt nivel, iar cei de la Onefootball scriu că în primele 15 minute ale finalei Ligii Campionilor mijlocașul german a oferit 16 pase corecte din tot atâtea posibile.

Toni Kroos is pinging balls all around Wembley. ????

He completed 16/16 passes in the opening 15 minutes. #UCLFinal