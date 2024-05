Carlo Ancelotti, discurs emoționant la ultimul meci lui Toni Kroos pe Bernabeu: "Fotbalul a beneficiat de un mare jucător"

Ultimul dans al lui Toni Kroos a fost într-un "Santiago Bernabeu" arhiplin, în ultimul său meci pe teren propriu, împotriva celor de la Real Betis.

Carlo Ancelotti, tehnicianul "galacticilor" a ținut să evidențieze norocul pe care l-a avut clubul spaniol de a putea conta pe Kroos timp de un deceniu și a evidențiat calitățile acestuia, atât ca jucător, cât și ca persoană.

Carlo Ancelotti: "Toni Kroos este unul dintre cei mai mari mijlocași"

„Toni Kroos este, fără îndoială, unul dintre cei mai mari mijlocași. Are o calitate tehnică deosebită, un caracter fantastic și o atitudine foarte umilă și altruistă. A fost mereu în slujba echipei, fără ego. Suntem foarte norocoși că l-am avut timp de 10 ani”, a declarat Ancelotti în conferința de presă.

„Să faci mai mult decât a făcut Kroos la Real Madrid este foarte dificil. Decizia lui de a se retrage a fost puternică și arată mult caracter. Ne despărțim de un mare personaj din fotbal și repet, am fost norocoși să-l avem aici. Fotbalul a beneficiat de un mare jucător”, a adăugat Ancelotti.

Ultimul meci și perspective pentru Liga Campionilor

Meciul de adio al lui Kroos de pe "Santiago Bernabeu", o remiză fără goluri cu Real Betis, a fost în mare parte irelevant din punct de vedere al clasamentului, Real Madrid fiind deja confirmată campioană matematic în LaLiga. Totuși, meciul a fost emoționant pentru fani și pentru echipă și a fost ultima ocazie de a-l vedea pe Kroos pe teren propriu.

Ce urmează pentru Real Madrid

Real Madrid îi va înfrunta pe germanii de la Borussia Dortmund în finala Ligii Campionilor sâmbăta viitoare, care va fi ultimul meci al lui Kroos pentru club.

Ancelotti a exprimat speranța că echipa va putea ridica trofeul, ceea ce ar reprezenta un final de carieră perfect pentru Kroos.

„Sperăm să putem ridica trofeul Ligii Campionilor sâmbăta viitoare. Ar fi un mare adio pentru o legendă”, a spus Ancelotti.

Toni Kroos se va retrage ca unul dintre cei mai mari jucători ai generației sale, iar moștenirea sa la Real Madrid va rămâne una de neuitat.

Cum și-a anunțat Toni Kroos retragerea

”17 iulie 2014 - ziua în care m-am transferat la Real Madrid, a fost ziua care mi-a schimbat viața. Viața mea ca fotbalist - dar mai ales ca persoană.

A fost începutul unui nou capitol la cel mai mare club din lume. După 10 ani, la sfârșitul acestui sezon, acest capitol ajunge la final. Nu voi uita niciodată acea perioadă de succes! Aș dori să mulțumesc în mod special tuturor celor care m-au primit cu inima deschisă și au avut încredere în mine.

Dar mai ales vouă, dragi 'madridistas', pentru afecțiunea și iubirea voastră din prima zi până în ultima. Cariera mea de fotbalist se va încheia în această vară, după Campionatul European. Așa cum am spus mereu: Real Madrid este și va fi ultimul meu club. Sunt fericit și mândru că în mintea mea am găsit momentul potrivit pentru această decizie și că am putut să o aleg de unul singur. Ambiția mea a fost întotdeauna să-mi închei cariera la apogeul nivelului meu de performanță.

De acum înainte, există doar un singur gând: a por la 15!!! HALA MADRID Y NADA MAS!”, a fost mesajul lui Toni Kroos, postat pe rețelele sociale.

Palmaresul impresionant

Real Madrid:

Patru trofee UEFA Champions League

Cinci Cupe Mondiale ale Cluburilor

Patru titluri La Liga

O cupă a Spaniei

Patru Supercupe ale Spaniei

Patru Supercupe UEFA

Bayern Munchen:

Trei titluri Bundesliga

Un titlu de Liga Campionilor

Un titlu de Campion Mondial Inter-Cluburi

O Supercupă UEFA

Trei cupe ale Germaniei

Un titlu de Supercupa Germaniei

Echipa națională a Germaniei: