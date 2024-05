Campioana Real Madrid a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu Betis Sevilla, în ultima etapă din La Liga.

MVP-ul partidei a fost desemnat germanul Toni Kroos, aflat la ultima sa apariţie ca jucător pe stadionul ”Santiago Bernabeu”.

Toni Kroos has said goodbye to the Santiago Bernabeu stadium for the last time.

Thank you for everything. ???????? pic.twitter.com/AZIboqD2ak