Arlauskis face revoluție! "El a considerat că sunt omul lui Marian Copilu"

Lituanianul și-a reziliat contractul cu CFR Cluj în septembrie, când patronul Neluțu Varga i-a dat afară pe președintele Marian Copilu și pe antrenorul Marius Șumudică, iar de atunci fostul campion cu Urziceni și trupa din Gruia e liber de contract.

La momentul respectiv, Arlauskis spunea că "intră peste conducere" dacă Marian Copilu și Șumudică vor fi îndepărtați, însă susținerea pentru cei doi l-a costat. După ce șefii din Gruia l-au convins pe Arla să-și rezilieze contractul și au stabilit cum și când îi vor fi date sumele restante, Arlauskis a așteptat în zadar.

Arlauskis face revoluție!

Acum a decis să facă plângere la FIFA pentru că ar fi primit, susține lituanianul, doar 20 la sută din banii care i se cuveneau.

"Am plecat patru zile în vacanță, dar cu gândul că nu mă mai întorc, pentru că plecaseră toți, cu Marian Copilu (n.r.: ajuns la Universitatea Craiova). M-au scos de pe listă, nu știu cine decide, cred că antrenorul. Așa am meritat eu, să fiu scos, el (n.r.: Dan Petrescu) a considerat că sunt omul lui Marian Copilu și nu mai sunt bine. El trebuia să se bazeze pe calitățile mele, după ce făcusem minuni cu Urziceni și CFR. Puteam să îi dau în judecată.

După două zile, mă sună Neluțu Varga ca și cum nu se întâmplase nimic. Antrenorul nu te mai vrea, mai ai contract, hai să ne înțelegem. Am început negocierile. Erau cam 1,6 milioane pentru doi ani de contract. El mi-a zis că îmi dă 200.000 de euro, i-am spus că e cam mare diferența. Am ajuns la concluzia că trebuie să plătească 500.000 de euro. Ne-am înțeles așa. Fără problema cu ANAF, a spus că trebuia achitat deja la momentul negocierilor. Am semnat rezilierea. Rugămintea lui Neluțu a fost să plătească suma în trei tranșe, am acceptat și asta", a declarat Arlauskis, joi seara, la televiziunea Digi Sport.

Goalkeeperul cu 23 de selecții în naționala Lituaniei a explicat pas cu pas datele limită până când ar fi trebuit să-i intre banii în cont a și tras un mare semnal de alarmă în privința modului în care CFR și-a luat licența.

"Prima tranșă - 1 octombrie, a doua - 2 februarie, a treia - 1 iulie. Dar în contract era stipulat că dacă nu plătesc prima tranșă, toată suma devenea scadentă imediat. Au dispărut toți pe 2 octombrie. A venit momentul în care m-am gândit și la mine și am dat în judecată la FIFA. Decizia a venit săptămâna trecută, suma + 10.000 de euro pe lună penalități, 60.000 de euro s-au făcut până acum.

Ei ca să primească licență, din ce am vorbit cu avocatul, până la 31 decembrie nu trebuie să aibă datorii. E mare semn de întrebare cum au luat licența... eu trebuie să primesc toți banii până pe 31 martie. Eu am primit 20% din toată suma undeva pe la 28 martie. Ei au plătit mare parte a sumei la ANAF, dar și datoria din Anglia, deși nu era treaba lor. Mare parte nu e chiar mare parte", a mai spus Arlauskis.