"Am jucat impotriva unui adversar mult mai bun, dar ne-am descurcat bine!" Antrenorul de la Borac Banja Luka, resemnat dupa infrangere

CFR a trecut de Borac si va juca in turul 2 cu Lincoln.

CFR Cluj a reusit sa se califice in turul 2, dupa ce a reusit sa se impuna cu 4-3 la general in fata celor de la Borac Banja Luka, insa returul a fost unul foarte dificil pentru campioana Romaniei. Bosniacii au reusit sa marcheze de doua ori in repriza secunda si au trimis partida in prelungiri, unde Chipciu a marcat in ultimele minute si a adus calificarea CFR-ului, dar si nemultumirea antrenorului advers.

"Am jucat impotriva unui adversar mult mai bun, dar ne-am descurcat bine. Regret primul meci cu CFR, jucat la Cluj. Asa a fost sa fie, am facut o imagine buna fotbalului din Bosnia si Hertegovina, iar publicul ne-a sustinut din primul minut. Nu ne-am calificat, dar vom lupta, avem campionatul, avem Conference League.



Poate ca e o reactie la cald, dar cred ca a fost un aut inaintea golului marcat de ei. A fost un moment decisiv acolo. CFR are o echipa buna. Noi ne-am dat viata pe teren si vom invata multe din aceste jocuri", a declarat Maksimovic, potrivit sportsport.ba.