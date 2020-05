A treia oara e cu noroc? Barajul de promovare in Liga a 3-a se VA juca! Anuntul facut de CSA Steaua! Cand va avea loc

CSA Steaua va disputa pentru a treia oara la rand barajul de promovare in Liga a 3-a.

FRF a luat decizia ca barajul pentru promovarea in Liga a 3-a sa inceapa in zilele de 4 sau 5 august. Chiar daca unul dintre scenarii era ca CSA sa aiba posibilitatea de a se inscrie direct in Liga a 3-a, s-a luat decizia ca pana la urma meciurile sa se dispute pe teren.

"Barajul de promovare in Liga a 3-a va avea loc incepand cu 4-5 august! In urma videoconferintei care a avut loc astazi intre conducere FRF si presedintii AJF-urilor/AMFB s-au luat urmatoarele decizii:

- Echipele vor incepe pregatirile in mod organizat de la 1 iunie (recomandarea FRF este ca sezonul regulat, dar si play-off-ul sa se incheie pana la 31 iulie)

- Meciurile de baraj vor fi disputate intre trei asociatii judetene si nu intre doua, cum era stabilit initial, incepand cu data de 4 august

- Definitivarea datelor de disputare a meciurile ramase din retur vor fi publicate pana la finalul lunii mai", se arata in comunicatul emis de cei de la Steaua TV.

Pentru CSA Steaua va fi a treia incercare de a promova in Liga a 3-a. Prima oara ros-albastrii au fost invinsi de Rapid, iar anul trecut cei de la Carmen Bucuresti i-au oprit din cursa promovarii pe acestia.