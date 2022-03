A arbitrat finala Champions League și finala mică a Olimpiadei de la Rio. E cea mai respectată femeie din fotbalul românesc 

Sub titlul "ROMÂNCE DE AUR", pe toată perioada lunii veți putea descoperi sau redescoperi femei implicate în sport, care au adus faimă țării noastre pe toate meridianele și reprezintă modele de urmat.

Teodora Albon (44 ani) este poate cea mai cunoscută și mai respectată româncă implicată în fotbalul din țara noastră. Ea a fost campioană de mai multe ori cu echipe din Oradea și Cluj, a ajutat la înființarea clubului Clujana Cluj, unul dintre cele mai titrate cluburi feminine din istoria României, este observator de arbitri, l-a ajutat în activitate pe soțul său, Mirel Albon, multiplu campion național și participant în Champions League cu Olimpia Cluj și fost selecționer al naționalei feminine, iar în 2021 a devenit prima femeie care ocupă funcția de șef al unei Asociații Județene de Fotbal.

Dar notorietatea internațională a câștigat-o pentru activitatea de arbitră. Teodora Albon a fost inclusă de mai multe ori în top 10 al arbitrelor la nivel mondial, iar printre realizările de seamă se numără conducerea finalei Campionatului European U19 (2009), finalei Champions League (2013), semifinalelor de Champions League (2012, 2016), semifinalei Campionatului Mondial (2015) și finalei mici a Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro (2016).

"A fost o onoare să arbitrez final Champions League"

"Am fost jucătoare, arbitră internațională, conducătoare, observatoare de arbitri și antrenoare, ultima în mod neoficial, l-am ajutat pe soțul meu. Clar, cel mai mult mi-a plăcut arbitrajul, pentru că am fost la nivelul cel mai înalt. Arbitrajul a fost activitatea care mi-a adus cele mai mari satisfacții pe plan sportiv. Să arbitrez finala de Champions League, la Campionate Mondiale, Jocuri Olimpice sau Campionate Europene a fost o onoare pentru mine și un vis devenit realitate. Orice arbitru, care vrea să facă performanță, vrea să ajungă la asemenea competiții.

În anii '90 existau 42 de echipe de fotbal feminin

Eu am intrat în fotbal imediat după Revoluție, în '90, când s-au deschis porțile fotbalului feminin. Din cele 42 de județe, toate aveau echipă de fotbal feminin. În 1995, exista Liga 1 și două serii de Liga 2, fenomenul luase avânt. Apoi a urmat un regres pentru fotbalul feminin. La un moment dat, în Liga 1 rămăseseră doar șase echipe. Multe dintre întreprinderile puternice își făcuseră echipe, iar majoritatea s-au privatizat sau s-au desființat și nu au mai putut sau nu au mai vrut să finanțeze echipele.

Nu s-a mai investit în fotbalul feminin și a urmat un regres major. S-a reparat situația doar de curând, pentru că FRF a insistat pentru dezvoltarea fotbalului feminin și a obligat cluburile de Liga 1 să participe la dezvoltarea fenomenului. E potențial mare de creștere în fotbalul feminin din România, iar FIFA și UEFA au programe de dezvoltare foarte bine puse la punct și insistă foarte mult pe fotbalul și arbitrajul feminin. Nu cred că se poate ajunge vreodată, sau nu prea curând, la nivelul competițiilor de la băieți, dar competițiile de fotbal feminin au început deja să aducă bani, aduc sponsori, sunt companii interesate doar de fotbalul feminin.

A jucat fotbal la Ardeleana, Motorul și Clujana, ultimul club înființat de soțul său

Eu sunt din Alba Iulia și am fost legitimată prima dată la echipa Ardeleana a fostei fabrici de încălțăminte din oraș. După Alba Iulia am fost la Motorul Oradea, am stat trei ani acolo și am fost campioană națională de trei ori la rând. Mi-am întrerupt pentru puțin timp activitatea și am revenit pe teren în 2000.

Clubul Clujana a fost înființat de soțul meu, în 2000-2001, eu eram jucătoare activă. Soțul meu, fost arbitru, a intrat în fotbal feminin datorită mie, pentru că îmi doream foarte mult să mai joc și să atragem fete către fotbal. Soțul meu și un prieten au pus bazele acestei echipe.

La început, eram doar 12 fete la Clujana, toate foste colege ale mele sau prietene. Știam că putem face un proiect de viitor. Au urmat șapte titluri consecutive de campioană a României, dar eu am participat doar în primele sezoane. Devenisem arbitru internațional și nu puteam să arbitrez și să joc în aceeași competiție.

"Exista reticență în privința implicării femeilor în fotbal"

Olimpia este continuatoarea Clujanei, soțul meu a fost implicat mulți ani și aici, până să plece la SSU Poli Timișoara, în 2021. Proiectele de fotbal feminin din Cluj au început cu oameni serioși. Cred că omul sfințește locul. Fotbalistele și părinții au văzut că se lucrează serios și a fost mai ușor pentru club să atragă cele mai bune sportive. Multe fete au intrat la școli bune din Cluj și s-au dezvoltat și din punct de vedere personal, nu a fost vorba doar de fotbal.

Fiind la început de drum, încă exista reticență în privința implicării femeilor în fotbal și în arbitraj. Eu și colegele mele, care activam pe plan local și internațional, am început să câștigăm încrederea, an după an. Cred că am reușit să schimbăm destul de repede percepția, datorită felului de a ne comporta și modului în care performam. Am fost acceptate în această lume a bărbaților și apreciate. Au fost foarte mulți bărbați care ne-au ajutat să progresăm și să ne impunem.

A devenit prima femeie din România care ocupă funcția de președinte al unui AJF

Am renunțat la arbitraj din motive medicale și m-am implicat în fenomenul fotbalistic local, am intrat în AJF Cluj, în prima fază ca secretar general. Am lucrat doi ani cu vechea conducere și am încercat să schimbăm lucrurile. Apoi, am considerat că pot să ajut mult mai mult fotbalul din județul Cluj din postura de președinte. Am devenit prima femeie din România, care ocupă funcția de șef al unui AJF. Oamenii au crezut în mine, pentru că au văzut că sunt serioasă și că pot face performanță. Am o echipă tânără și vrem să contribuim cât mai mult la dezvoltarea fotbalului din Cluj.

E vorba de fotbal amator, dar cred că aici începe performanța și este loc de mai bine. Nu știu dacă e vorba de a avea curajul să te implici la nivel de AJF, cât faptul că este foarte mult de muncă și nu mulți acceptă provocarea. E o satisfacție mare când vezi că lucrurile încep să meargă și că poți să ajuți echipele să se dezvolte, când poți oferi copiilor o competiție care le poate construi un viitor. La acest nivel nu este vorba de fotbal profesionist, dar oamenii rămân sănătoși și se pot dezvolta, iar comunitățile se pot implica și strânge legăturile. E și o datorie morală a mea, pentru că tot ce am realizat a fost datorită fotbalului și cred că a venit vremea să dau și eu înapoi fotbalului.

Încă nu am împlinit un an de mandat, dar avem mai multe proiecte în desfășurare, pentru demararea altora avem nevoie de sprijinul Consiliului Județean. Lucrurile se mișcă încet, am avut și pandemia de Covid-19, acum a început și războiul în Ucraina, este o perioadă dificilă. Am preluat AJF Cluj într-o perioadă destul de delicată, din punct de vedere sportiv, dar și din punct de vedere social. Avem răbdare, pentru că știm că oamenii trebuie să-și recapete din puteri, iar autoritățile și companiile din puterea financiară. Din vară, sper ca totul să reintre pe un făgaș normal, pentru a putea ajuta echipele mai mult din punct de vedere financiar", a declarat Teodora Albon pentru Sport.ro.

