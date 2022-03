Este femeie, boxer, soldat în Armata Română și a fost aproape de o medalie olimpică la Tokyo

Sub titlul "ROMÂNCE DE AUR", pe toată perioada lunii veți putea descoperi sau redescoperi sportivele tricolore care au adus faimă țării pe toate meridianele.



Claudia Maria Nechita (29 ani) este una dintre cele mai valoroase practicante de box din România. Născută și crescută la Câmpulung Muscel (jud. Argeș), ea este deja de 10 ani în București, unde a intrat sub aripa reputaților antrenori Adrian și Mihaela Lăcătuș. Ea a început boxul la 13 ani, la un club din localitatea natală, din 2011 este legitimată la CSA Steaua, iar săptămâna trecută a depus jurământul pentru a deveni soldat în Armata Română.

Nechita este campioană națională de 12 ori, a participat la Campionate Mondiale și Europene, iar la Olimpiada de la Tokyo a terminat pe locul al cincilea la categoria 57kg, după ce a avut parte de un arbitraj tendențios în meciul cu japoneza Sena Irie. A adus prima victorie a boxului feminin românesc la Jocurile Olimpice, dar spune că ambiția sa este să aducă și prima medalie, în 2024, a Paris.

Și-a pus un sac de box improvizat în curte, după ce i-a văzut pe Doroftei și Bute la televizor

"Nu știam mare lucru despre box. Îmi plăcea boxul foarte mult, dar nu știam ce înseamnă înalta performanță. Vedeam meciuri la televizor, îi vedeam pe Leonard Doroftei și Lucian Bute cum câștigau și vorbea toată lumea de box, așa că mi-am agățat acasă un sac de copac și loveam în el. Dădeam cu pumnii în el de dimineață până seara. Apoi am auzit de la o prietenă care era în aceeași școală că exista un club în Câmpulung Muscel.

M-am dus la 13 ani, nu mă gândeam atunci că pot ajunge la Olimpiadă. Nu am o explicație de ce m-am regăsit foarte bine în sportul acesta, pentru că sunt o persoană liniștită, de felul meu. E o pasiune și m-am adaptat foarte repede la antrenamente și la tot ce se cerea. Într-adevăr, am muncit foarte mult, pentru că nu am fost o sportivă cu un talent înnăscut. Am ajuns la nivelul actual prin foarte multă muncă, dar mi-a plăcut foarte mult ce fac și nu a fost o povară.

Spune că antrenamentele sunt mai grele decât meciurile

Toată lumea se gândește că la box cel mai dificil lucru e că ești lovit, dar cred că cel mai greu lucru în acest sport este pregătirea. Antrenamentele sunt foarte grele. Ideea e că mai bine să suferi în timpul antrenamentelor, decât să îți fie mai greu pe ring. Mie îmi place ceea ce fac și nu mi se mai pare greu. Mi-am schimbat și mentalitatea, încrederea în mine e alta.

S-au mirat un pic părinții și prietenii că vreau să mă duc la box, dar ești mai respectat între colegii de școală sau între prieteni când aud că faci sportul acesta. 'Wow, faci box? Stăm departe de tine. Nu ne luăm de tine'. Nu am fost și nu sunt violentă în afara ringului, pentru că boxul te disciplinează mult. Pe mine boxul m-a disciplinat, m-a făcut un om puternic. Boxul te face să îți setezi obiective și planuri ca să le îndeplinești, să fii ordonat, să ai obiceiuri de viață sănătoase. Până la urmă, cred că orice sport face lucrul ăsta, dar la box e mai accentuat.

Antrenorii Adrian și Mihaela Lăcătuș au fost niște mentori și niște modele, am și stat la dânșii acasă, când am venit în București. Mihaela Lăcătuș a fost și o mare sportivă, prima româncă care a participat la Jocurile Olimpice, prima campioană europeană și mondială din țara noastră, am avut ce învăța de la dânsa. Mi-a arătat toate medaliile și cupele și mi-a dat multe sfaturi bune. Ea reprezintă o motivație în plus pentru mine și colegele mele.

Vrea o medalie olimpică, la Paris, în 2024

Am fost la un pas de medalie olimpică, sper să iau în 2024. Cred că mai prind o ediție de Jocuri Olimpice și sper să fie cu medalie. Olimpiada nu se compară cu nicio altă competiție, este peste tot ce există. Poate a fost puțin diferit din cauza pandemiei, pentru că nu au fost mulți spectatori. Dar e un lucru extraordinar să ajungi acolo, se simte o tensiune în aer, o emoție care nu există la alte competiții. E ceva să ajungi acolo, darămite să mai iei și o medalie.

Obiectivul meu de viitor este medalie la JO 2024 și renta viageră. Anul acesta avem Campionat Mondial și Campionat European, două competiții unde sper să am șansa să lupt pentru o medalie, dacă sunt sănătoasă și mă pregătesc bine. Anul viitor va fi un prim turneu care va fi și criteriu pentru Olimpiadă. Începem munca și bătălia pentru Olimpiada de la Paris și pentru o medalie.

Este legitimată la Steaua și este soldat în Armata Română

Boxul este un sport greu pentru o femeie, dar este un sport greu și pentru bărbați. Nu toată lumea poate să îl practice. Înainte de a fi vorba de diferențe fizice sau de duritatea lui, de încasarea unor lovituri, cred e vorba de componenta psihologică. Trebuie să fii foarte puternic din punct de vedere psihic, nu toți pot să intre în ring și să știe că e acolo cu cineva care vrea să îl lovească.

Trebuie să știi să îți controlezi emoțiile. Poți să fii primul la pregătirea fizică, dar când intri acolo te poți emoționa și pierzi avantajul fizic. Eu cred că un boxer are doi adversari în ring, pe cel din fața lui și propriile temeri. Dacă stai bine din punct de vedere psihic, dacă reușești să îți menții mintea limpede și să-ți controlezi temerile, cred că ai un atu în plus pentru victorie.

Sunt legitimată la Steaua și sunt soldat, momentan. Sâmbătă am depus jurământul, în dimineață aceasta am lipsit de la antrenament pentru că am avut tragere. Sunt soldat cu acte în regulă. Sunt o persoană ambițioasă și acest lucru mă ajută foarte mult când îmi propun un obiectiv. Cred că acestea au fost principalele mele calități - ambiția și disponibilitatea la muncă", declarat Claudia Nechita pentru Sport.ro.

Text și foto - Gabriel Chirea, contributor Sport.ro