„Capul în pământ!” Reacția antrenorului Parmei, după un nou meci în care Dennis Man i-a dat pe spate pe italieni

Antrenorul lui Parma, Fabio Pecchia, a vorbit după meci la Sky Sport, analizând victoria echipei sale și privind cu optimism spre returul campionatului.

Pecchia a evidențiat performanța remarcabilă a echipei sale, subliniind că atât calitatea jocului, cât și consistența în defensivă au făcut diferența în favoarea echipei sale.

„A fost o evoluție frumoasă, am practicat un joc de calitate și am arătat consistență în defensivă. De multe ori am jucat cu 4+2 și am lucrat bine. Am întâlnit o echipă care ne-ar fi putut crea probleme, iar linia noastră a lucrat foarte bine chiar și în cazul celor două goluri anulate. A fost dorință și putere de a aduce acasă un rezultat bun”, a spus Pecchia.

Referindu-se la tinerii mijlocași din echipă, Pecchia i-a lăudat pentru curaj și le-a văzut un viitor strălucitor.

„Absolut da. Toate echipele sunt pregătite și chiar dacă se ascund, își doresc promovarea în Serie A. Există meciuri în care suferi, chiar și astăzi Brescia în unele momente ne-a pus sub presiune, iar siguranța trebuie să vină dintr-o fază defensivă realizată de toți jucătorii. Pentru mine, este o bucurie mare atunci când nu primim gol, iar în faza ofensivă putem crea multe oportunități”, a mai punctat antrenorul lui Parma.

Pecchia își îndeapnă jucătorii să rămână modești

Întrebat dacă există similarități între actuala sa echipă și experiențele sale anterioară la Cremonese, Pecchia a remarcat că ambile echipe sunt alcătuite din jucători tineri și talentați.

„Există lucruri asemănătoare, Cremonese era cea mai tânără echipă din fotbalul italian, formată din produse ale academiilor italiene. Aici antrenez jucători de calitate, tineri și cu potențial, dar avem și un vestiar multicultural. Singura diferență este aceasta, dar nu este o chestiune minoră”, a mai spus Pecchia.

Pecchia și-a încurajat echipa să se concentreze asupra returului campionatului, anticipând un mediu competițional complet diferit.

„Capul în pământ și ne gândim la retur, care va fi un campionat complet diferit”, a punctat antrenorul lui Parma.