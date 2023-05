Vin americanii! Concurență serioasă pentru RB Salzburg în fotbalul din Austria

Clubul american Los Angeles FC din Major League Soccer (MLS) va investi în FC Wacker Innsbruck. Ar fi a doua investiție externă directă pentru un club nord-american, după ce afaceristul Joe Mansueto (Chicago Fire FC) a cumpărat pe FC Lugano (Elveția), în august 2021, și a anunțat un parteneriat strâns între cele două cluburi.

Deși mulți miliardari americani dețin echipe de fotbal în Europa, precum Arsenal (Kroenke Sports & Entertainment), Chelsea (Todd Boehly), Liverpool (Fenway Sports Group), AC Milan (RedBird Capital Partners) sau Manchester United (Joel și Avram Glazer), trendul este unul invers, New York Red Bulls fiind deținut de compania care administrează RB Salzburg și RB Leipzig și New York City FC de City Football Group (CFG), care are în portofoliu și pe Manchester City.

"Șoimii" vor să copieze succesul "Taurilor"

Formația din California vrea să copieze succesul înregistrat de FC Red Bull Salzburg, care a fost preluat și redenumit de producătorul de băuturi energizante Red Bull GmbH în 2005, ulterior câștigând 13 titluri de campioană și nouă Cupe ale Austriei. De asemenea, "Taurii" au construit o puternică academie, câștigătoare a UEFA Youth League (2016-2017 / finalistă 2021-2022) și au unul dintre cele mai performante departamente de scouting din lume, vânzând în profit mulți jucători.

Printre fotbaliștii descoperiți și transferați de RB Salzburg se află Erling Haaland, Karim Adeyemi, Sadio Mane, Kevin Kampl, Alan, Munas Dabbur, Xaver Schlager, Stefan Lainer, Konrad Laimer, Hannes Wolf, Diadie Samassekou, Naby Keita, Dayot Upamecano, Takumi Minamino, Marc Janko, Peter Gulacsi, Wanderson, Martin Hinteregger, Amadou Haidara, Duje Caleta-Car, Valentino Lazaro, Valon Berisha, Brenden Aaronson, Marin Pongracic, Patson Daka, Enock Mwepu, Hee-chan Hwang, Mohamed Camara, Rasmus Kristensen, Maximilian Wober sau Dominik Szoboszlai.

Clubul austriac furnizează jucători pentru RB Leipzig (Germania), fiind parte a aceluiași concern care mai deține echipele New York Red Bulls (SUA / finalistă MLS Cup în 2008), Red Bull Brasil, Red Bull Bragantino (Brazilia) și FC Liefering (Austria), dar și Red Bull Racing și Scuderia AlphaTauri (F1), EC Red Bull Salzburg și EHC Red Bull Munchen (hochei).

LAFC, înființată în 2014, campionă în 2022

LAFC a fost înființată în 2014 și are o valoare de piață actuală de un miliard de dolari. Franciza este deținută de miliardarii Bennett Rosenthal, Brandon Beck și Larry Berg. Echipa este antrenată de fostul internațional american Steve Cherundolo, iar vedetele lotului sunt Giorgio Chiellini (Italia / ex-Juventus), Carlos Vela (Mexic / ex-Arsenal, Celta Vigo, WBA, Real Sociedad), Denis Bouanga (Gabon / ex- Lorient, Strasbourg, Saint Etienne) și Ilie Sanchez (Spania / ex-Bracelona B, 1860 Munchen, Elche).

LAFC este campioana de anul trecut a SUA, câștigând atât sezonul regulat și playoff-ul în Conferința Vestică, cât și trofeul MLS Cup (2022). Printre fanii săi celebri se numără comediantul Kevin Hart, fostul baschetbalist Magic Johnson, actorii Will Ferrell, Ty Burrell și Danny Trejo, miliardarul Peter Guber, fosta fotbalistă Mia Hamm sau cântăreții Meghan Trainor și Justin Bieber. Joacă pe BMO Arena (22.000 de locuri), stadion inaugurat în 2018 care a costat 350 de milioane de dolari.

Pentru moment, în Austria va fi trimis un continegent de jucători tineri de pe continetul american, urmând să fie creat și un departament de scouting pentru Europa Centrală și de Est, zona Balcanilor, Africa de Nord și Europa Mediteraneană, care să selecteze jucători cu potențial, care să poată face saltul în MLS.

Wacker Innsbruck, reînființat în 2002, după probleme financiare și juridice

Unul dintre cluburile de tradiție din Austria, Wacker a fost înființat în 1915 și are în palmares cinci titluri de campioană (1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1974-1975, 1976-1977), șase Cupe ale Austriei (1969-1970, 1972-1973, 1974-1975, 1977-1978, 1978-1979, 1992-1993), două Mitropa Cup (1974-1975, 1975-1976) și un sfert de finală în Cupa Campionilor Europeni (1977-1978 / 3-1, 0-2 cu Borussia Monchengladbach).

Echipa joacă acum în Tiroler Liga (liga a patra austriacă), după ce a intrat în faliment, în 1999, din cauza problemelor financiare și a unor probleme juridice, în care clubul și-a pierdut licența în asociarea cu SV Wattens, FC Swarovski Tirol și FC Tirol Innsbruck. Reînființat în 2002, clubul a mai purtat numele FC Wacker Tirol și a jucat 10 sezoane în Bundesliga, ultimul în 2019, când nu a mai aplicat pentru licență și a fost retrogradată în prima divizie de amatori. Echipa evoluează pe Tivoli Stadion Tirol (17.000 de locuri / 2000), care a găzduit meciuri la Euro 2008.

Innsbruck este al cincilea cel mai mare oraș al Austriei și unul dintre principalele stațiuni montane ale țării, dar și locul unde își au sediul importante companii, precum Swarovski sau MED-EL.

Foto - Los Angeles Football Club, FC Wacker Innsbruck (FB)