VIDEO | Imagini incredibile! Arbitrul anulează un gol și nu-și poate reprima primul impuls 

Deseori dau impresia că ar fi niște roboți, dar mai existe și momente rare în care își arată și fața umană.

Asta s-a întâmplat și la o partidă din eșalonul secund din Danemarca, Vendysell - Frederica, scor 1-1, confruntare în care jucătorii oaspeți au înscris, dar golul a fost anulat de "central".

Acesta nu a lăsat "legea avantajului" și a fluierat fault, iar la doar câteva secunde după, a venit și golul!

This is crazy ... referee doesn't play advantage and realizes very quickly that was a huge mistake ???? pic.twitter.com/IN7FndMqmO