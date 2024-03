Una dintre vedetele fotbalului mondial, trimisă în judecată pentru rasism!

Sam Kerr, atacanta de la Chelsea și căpitana naționalei Australiei, va fi trimisă în judecată, după ce a fost acuzată de hărțuire rasială a unui ofițer de poliție londonez.

Procesul este programat pentru 1 februarie 2025

Incidentul ar fi avut loc în ianuarie 2023, când polițiștii au fost sesizați în privința unei dispute dintre vedeta australiană și un șofer de taxi. Aceasta ar fi jignit un ofițer, după ce polițistul nu ar fi luat în serios plângerea în privința unei tarif uriaș cerut de taximetrist. Kerr, care a fost nominalizată de multiple ori pentru câștigarea Ballon d'Or Feminin, ieșind pe locul secund în 2023, și este una dintre cele mai mari vedete ale sportului australian, este în recuperare după o operație de ligamente încrucișate.

Jucătoarea a pledat nevinovată la audierea de luni, dar procesul va începe abia pe 1 februarie 2025, la Wimbledon Magistrates Court. Clubul Chelsea a refuzat să comenteze pe marginea procesului, iar oficialii Football Australia au declarat că organismul de la Antipozi se opune ferm rasismului, dar că nu va lua nicio măsură până când procesul nu va fi finalizat.

Sam Kerr este vedeta naționalei Australiei

Samantha May Kerr (30 de ani) este născută în East Fremantle (Australia) și fost legitimată la Perth Glory (2008-2011, 2014-2015), Sydney FC (2012-2013), Western New York Flash (2013- 2014), Sky Blue FC (2015-2017), Chicago Red Stars (2018-2019) și Chelsea (2020-prezent). Joacă pe postul de atacant și are 128 de selecții și 69 de goluri pentru naționala de senioare a Australiei, cu care a câștigat AFC Women's Asian Cup (2010). Ea este căpitanul echipei în acest moment.

În palmares are numeroase trofee în Australia și SUA, iar cu formația londoneză a câștigat FA Women's Super League (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023), Women's FA Cup (2020-2021, 2021-2022, 2022-2023), FA Women's League Cup (2019-2020, 2020-2021), FA Women's Community Shield (2020) și a jucat o finală de UEFA Women's Champions League (2020-2021 / 0-4 FC Barcelona).

