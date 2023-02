Fundaşul Dejan Lovren şi-a anunţat joi retragerea din echipa naţională de fotbal a Croaţiei, alături de care a disputat finala Cupei Mondiale din 2018, pierdută în faţa Franţei, informează DPA.

Lovren, în vârstă de 33 de ani, a îmbrăcat de 78 de ori tricoul naţionalei ţării sale, pe care a ajutat-o recent să se claseze pe locul al treilea la Mondialul 2022 din Qatar.

"A sosit timpul să-mi iau rămas bun de la echipa naţională croată, deşi vor rămâne pentru totdeauna un mare susţinător şi voi urmări echipa la fiecare meci care va urma.

Cele mai frumoase capitole din povestea mea la echipa naţională au fost cele pe care le-am scris în ultimii cinci ani", a precizat Lovren într-un mesaj postat pe contul său de Twitter şi pe site-ul Federaţiei croate de fotbal.

Dejan Lovren a evoluat între 2014 şi 2020 la formaţia engleză FC Liverpool, alături de care a câştigat Liga Campionilor, în 2019, precum şi titlul în Premier League, în 2020.

După despărţirea de "cormorani", în vara anului 2020, fundaşul croat a semnat cu echipa rusă Zenit Sankt Petersburg, iar în această iarnă a revenit la fostul său club Olympique Lyon, pentru care mai jucat între 2010 şi 2013, înainte de a pleca în Anglia, la Southampton, de unde a ajuns ulterior pe Anfield.

Thank you @HNS_CFF for everything!

Forever in my heart. ❤️???????? pic.twitter.com/GSebjeEKK8