Un fost baschetbalist din NBA poate ajunge presedinte de club in Europa! Cum se poate realiza mutarea

Tony Parker poate deveni presedintele lui Olympique Lyon.

Jean Michel Aulas, presedintele lui Olympique Lyon, a sugerat faptul ca fostul star din NBA, Tony Parker, este posibil sa ii ia locul la un moment dat.

Aulas, in varsta de 71 de ani, a spus in trecut de faptul ca vrea sa se retraga la varsta de 75 de ani, iar acum a vorbit de posibilitatea ca Tony sa continue in locul sau. In prezent, Tony Parker este presedintele celui mai important club de baschet al Frantei, ASVEL Basket.

"Este adevarat ca Tony are profilul unui conducator si poate conduce o operatiune sportiva profesionala la nivel global." a declarat Aulas pentru l'Equipe.

Presedintele lui Lyon a mai adaugat doar cuvinte de lauda la adresa fostului baschetbalist: "Simt ca are caracteristicile necesare. Pe langa calitatile profesionale si umane, am o mare afectiune pentru el si pentru ceea ce reprezinta."

Tony Parker a declarat: "De ce nu? Nu am discutat niciodata. Cu toate acestea, daca asa ma vede si ma intreaba, cred ca este un rol imposibil de refuzat."

Lyon a avut o perioada excelenta cu actualul presedinte. A reusit sa castige Ligue 1 de sapte ori consecutiv intre 2001 si 2008 si participa constant in Liga Campionilor. In aceste momente este greu sa se lupte cu "monstrul" PSG, insa spera ca in urmatoarele sezoane sa isi construiasca o echipa capabila sa se bata din nou la titlu.

Tony Parker este cvatruplu campion in NBA cu San Antonio Spurs si are o avere de considerabila in urma castigurilor sale uriase.