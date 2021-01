Umilit de sefi! Antrenorul roman DAT AFARA printr-o postare pe Facebook: "Habar n-aveam, am vazut pe net". Caz scandalos

Valeriu Tita (54 ani) o pregatea pe Al-Minaa SC, club din prima liga din Irak din iulie 2019, insa sefii clubului l-au dat afara, fara sa il anunte!

Conform jurnalistului Hassanin Mubarak, Tita a aflat ca a fost dat afara de la Al-Minaa prin postarea de pe pagina de Facebook a clubului, dupa cum a declarat chiar el.

"Am auzit despre demiterea mea pe Facebook si nimeni din administratie nu a venit sa vorbeasca cu mine si sa ma anunte", a spus Valeriu Tita conform sursei citate.

Valeriu Tița, the ex-coach of Iraq's Al-Minaa: "I heard about my sacking on Facebook and no one from the administration sat down with me to inform me!" The Romanian was one of the longest-serving foreign coaches in Iraq. ???????????????? pic.twitter.com/hVyt3xHgEA