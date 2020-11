Supercupa Spaniei se va juca in Arabia Saudita! Care sunt echipele ce vor participa la 'mini-turneu'! 

Supercupa Spaniei va fi organizata in Arabia Saudita intre 13 si 16 ianuarie, in anul urmator.

Federatia Spaniola s-a hotarat ca in locul partidelor clasice 'tur-retur' din Supercupa Spaniei, sa organizeze un 'mini-turneu' la care sa participe patru echipe. In prima editie au participat Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid si Valencia, iar in anul ce va urma vor fi prezente Real Madrid (Campioana), Barcelona (Locul 2), Real Sociedad si Athletic Bilbao (finalistele Cupei Spaniei, care inca nu au disputat finala).

Stimulentele financiare au stat la baza acestui nou format, cat si la locatia in care meciurile se vor disputa. Si Italia a mutat finala Supercupei in strainatate din aceleasi considerente. Meciurile din semifinala Cupei Spaniei se vor disputa pe 13, respectiv 14 ianuarie, iar finala va avea loc pe data de 16.

In finala de anul trecut, Real Madrid a trecut la penalty-uri de Atletico Madrid (scor 4-1), dupa ce in urma celor 120 de minute scorul a fost 0-0.