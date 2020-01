Asta NU s-a vazut pe camere! Motivul INCREDIBIL pentru care Morata nu a batut la departajari in Supercupa Spaniei

Desi a terminat timpul regulamentar in teren, Alvaro Morata nu a putut sa bata penalty-ul. Atacantul lui Atletico a incheiat meciul vomitand inainte de loviturile de departajare. Acesta a spus ca se simte ametit din cauza faptului ca fusese calcat de Dani Carvajal cu gheata pe cap.

Incidentul a avut loc dupa eliminarea lui Fede Valverde, in urma intrarii la Morata din postura de ultim aparator. Morata a ramas intins pe gazon, iar jucatorii lui Atletico si Real s-au luat la cearta. Carvajal a intrat intr-un conflict cu Savic, care l-a impins pe jucatorul lui Real, acesta impiedicandu-se de Morata si calcandu-l din greseala cu gheata pe frunte.

Pe camere s-a vazut cum Morata avea o vanataie mare pe frunte in urma contactului cu Carvajal.

I swear this tackle by Valverde gets better and better each time I watch it.. even better that it was on Morata too the rat. pic.twitter.com/IrJUEMkM8m