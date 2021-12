Starurile fotbalului, imagini superbe de Crăciun! Messi a încins ringul de dans alături de soție. Super apariții pentru Ronaldo și Lewandowski

Programul încărcat nu le permite fotbaliștilor de elită să își petreacă suficient timp alături de familie, astfel că perioada sărbătorilor reprezintă un prilej, pentru mulți dintre cei care joacă în campionate care iau pauză în această perioadă, de a petrece mai mult timp cu cei iubiți.

Nume precum Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar sau Erling Haaland au ales să sărbătorească alături de familie și au împărtășit momentele și cu urmăritorii lor, pe rețelele de socializare. Ronaldo s-a fotografiat alături de întreaga familie, purtând toți pijamale asortate, urându-le fanilor săi „Crăciun fericit!”, lucru pe care l-a făcut și Lewandowski.

Cunoscut pentru faptul că preferă să nu își expună prea mult viața privată sau să vorbească despre asta, Lionel Messi a fost surprins de Crăciun într-o ipostază inedită. El și familia sa au zburat în Rosario, orașul său natal, acolo unde au petrecut alături de familie, iar Antonela a postat un clip pe contul său de Instagram care a devenit rapid viral.

În filmare, Messi dansează alături de soția sa, ipostază în care a fost extrem de rar surprins, ultima fiind chiar la nunta celor doi.

Ever wanted to see Lionel Messi dance on Christmas? You're in luck! This via Antonela's Instagram. pic.twitter.com/n0HaSrGoma