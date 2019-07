Stanciu, GOL SUPERB la debutul pentru Slavia Praga! Baluta a furat prim-planul: gol si penalty ratat intr-un meci castigat cu 6-0

Nicolae Stanciu a debutat cu gol la Slavia Praga.

Nicolae Stanciu si Alexandru Baluta nu au fost titulari in partida amicala jucata de Slavia Praga cu Zizkov, insa au fost jucatorii care s-au remarcat cel mai mult in victoria cu 6-0 obtinuta de Slavia.



Intrati in repriza a doua, Stanciu si Baluta s-au facut rapid remarcati. Baluta a ratat o lovitura de 11 metri in minutul 63, dar s-a revansat in minutul 86 cand a marcat pentru 5-0. Stanciu a marcat si el un gol, cu un lob superb, in minutul 65.