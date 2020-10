Spionul german de pe retelele de socializare! De ce si-a facut Jurgen Klopp cont pe Instagram: "Imi urmaresc jucatorii, am un nume secret!"

Chiar inainte de partida de sambata cu Everton, Jurgen Klopp a oferit o declaratie savuroasa, care i-a amuzat pe jurnalistii de la conferinta de presa prezenti.

"De vara trecuta mi-am facut cont pe Instagram, nu sunt foarte activ, dar imi urmaresc toti jucatorii mei. Il urmaresc pe Alex Oxlade-Chamberlain si prietena sa. Mai mult ca sigur ei au o viata extravaganta cand nu sunt in Liverpool. Am un cont cu un nume secret de pe care ii urmaresc!", a declarat Jurgen Klopp, citat de TalkSport.

Jurgen Klopp uraste retelele de socializare, in trecut chiar declarand faptul ca jucatorii din ziua de azi sunt extrem de schimbati fata de cei din generatia lui. Cu toate acestea, antrenorul a adaugat: "Nu voi fi activ pe retelele de socializare, dar e foarte amuzant cand deschid aplicatia si mereu apar aceleasi persoane. Lucrul cel mai bun este ca nu pot uita zilele de nastere ale unor jucatori de-ai mei, asta e un lucru tare!".

Klopp a fost protagonistul unui moment emotionant acum cateva zile, cand i-a raspuns printr-o scrisoare unui pusti care i-a transmis ca sufera de anxietate datorita inceperii scolii.

