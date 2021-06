Seicul de la PSG, aranjament cu presedintele UEFA! Ce planuri care implica multi bani au cei doi

Legaturile dintre UEFA si anumite cluburi continua sa existe.

Dupa ce in acest an am avut scandalul dintre UEFA si mai multe forte europene, care au incercat formarea unei Super Ligi, independenta de forul continental, acum Aleksander Ceferin pare ca si-a gasit si aliati intre unul din cei mai influenti conducatori din fotbal, presedintele celor de la PSG, Nasser Al-Khelaifi.

Mai exact, presedintele UEFA si cel de la PSG vor sa definitiveze o intelegere pentru drepturile TV are competiilor europene in tarile asiatice, asta cu ajutorul influentei lui Al-Khelaifi, iar in schimb forul international va trece peste incalcarea regulilor FFP de catre clubul francez, anunta jurnalistul Mirko Nicolino.

PSG a fost unul dintre cluburile care nu au aderat la proiectul Super Ligii europene, iar dupa ce incercarea granziilor a esuat, avantajele au fost clar de partea formatiilor care nu au acceptat sa adere la noua competitie si sa ramana fideli intrecerilor deja existe, din diverse motive.