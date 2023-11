Secundul lui Marius Șumudică a făcut show la conferința de presă: "Am venit, am jucat, am plecat"

Alexandru Maxim şi Denis Drăguş au marcat pentru Gaziantep, echipă antrenată de Marius Şumudică, în meciul câştigat în deplasare cu scorul de 3-0 în faţa formaţiei Alanyaspor.

Alexandru Maxim a deschis scorul din penalty (45+8), iar Denis Drăguş a majorat diferenţa la scurt timp (45+10). Tabela a fost închisă de Brayan Riascos (90+5).

Portarul Florin Niţă a fost titular la oaspeţi, Denis Drăguş a jucat 88 de minute, iar Alexandru Maxim a fost înlocuit în minutul 90+1.

Gabriel Mărgărit, ajutorul de bază al lui Marius Șumudică

Marius Șumudică, suspendat după cartonașul roșu văzut în precedenta etapă, a urmărit meciul de la lojă, iar la conferința de presă a fost prezent antrenorul secund.

"Am făcut un meci bun din punct de vedere tactic. Când am avut șansa, am convertit-o în gol. Strategia a fost să nu pierdem mingea, să găsim spații și să marcăm. Sunt mulțumit pentru jucătorii care au intrat de pe banca de rezerve. Așa cum spunem în română: 'Am venit, am jucat, am luat cele trei puncte, am plecat'. Trebuie să continuăm la fel", a declarat Gabriel Mărgărit.