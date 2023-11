Marius Șumudică riscă o amendă uriașă: "Încep problemele reale"

După ultimul triumf din Super Lig, 2-0 contra lui Rizespor, presa din Turcia susține că Marius Șumudică rică să fie amendat cu 10.000 de euro după ce arbitrul partidei i-a arătat cartonașul roșu și l-a trimis în tribune.

Șumudică riscă o amendă de 10.000 de euro

Kent Haber scrie că, la momentul revenirii la Gaziantep, Șumudică și-a asumat prin contract ca la fiecare eliminare să plătească 10.000 de euro. Antrenorul era recunoscut pentru ieșirile sale nervoase încă din precedentul mandat pe banca formației turce.

"Șumudică a fost eliminat în minutul 58 al meciului cu Rizespor, după ce a pătruns pe suprafața de joc și a protestat vehement. De aici încep problemele reale. O clauză din contractul cu Gaziantep spune că Șumudică trebuie să plătească 10.000 de euro pentru fiecare cartonaș roșu.

Acum rămâne de văzut dacă oamenii din conducerea clubului vor încasa banii de la antrenorul român. Gaziantep va lua o decizie în cazul lui Șumudică în următoarele zile", a scris sursa citată.

În ceea ce privește suspendare, presa turcă scrie că sunt șanse mari ca Șumudică să rateze doar următorul meci al lui Gaziantep, cel cu Alanyaspor, din deplasare, programat sâmbătă, de la ora 15:00.

Șumudică a spus că va plăti și dacă va retrograda cu Gaziantep

Într-un interviu recent acordat în Turcia, Șumudică a vorbit despre conexiunea pe care o are cu Gaziantep, dar și despre penalizarea pe care și-a asumat să o plătească dacă nu va reuși să mențină echipa în prima ligă.

"Am urmărit campionatul Turciei și când lucram în Arabia Saudită. În 20 de ani de carieră nu am avut niciodată o legătură atât de strânsă cu un club ca aici. Când a avut loc cutremurul am fost foarte trist, am simțit o tristețe profundă.

Acum sunt foarte fericit că am revenit, iar toți s-au bucurat să vadă că mă întorc. Obiectivul meu este să-i fac pe toți fericiți. După cutremur, mama mea nu a vrut să revin la Gaziantep, însă eu mi-am dorit foarte mult. Eu cred că această echipă nu va retrograda.

Am adăugat și clauză în contract. Dacă retrogradez, voi plăti o penalizare. Dacă rămânem, obiectivul pentru sezonul următor va fi cu siguranță clasarea în primele opt", a mai spus Șumudică.